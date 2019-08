Basel will LASK keinen Gefallen tun

Von Christoph Gaigg aus Basel

„Ich verstehe, dass ihr das gerne hättet“, grinste Basel-Trainer Marcel Koller in Richtung der österreichischen Journalisten auf die Frage, ob die Gefahr bestehe, dass seine Mannschaft den LASK unterschätze. Diesen Gefallen will der Schweizer dem heimischen Vizemeister aber nicht tun. „Das wäre der größte Fehler, den wir machen könnten“, warnte er vor dem Hinspiel am Mittwoch (20) in der Champions-League-Qualifikation.

Anders, als die Boulevardzeitung „Blick“, die nach dem Aufstieg gegen Eindhoven von „biederen Österreichern“ gesprochen hatte, zollten die Verantwortlichen den Athletikern großen Respekt. „Wir werden uns hüten, sie auf die leichte Schulter zu nehmen. Wie man auf den Videos gesehen hat, wartet ein richtig guter Gegner, der sehr aggressiv gegen den Ball arbeitet und ein gutes Kollektiv hat“, meinte Kapitän Valentin Stocker.

Auch mit der Favoritenrolle konnten die „Rotblauen“ wenig anfangen. „Da gebe ich nicht viel drauf, das sind Dinge, die nicht entscheidend sind. Sondern, ob wir die Qualität am Platz bringen“, betonte der Ex-ÖFB-Teamchef. „Es werden zwei ganz andere Spiele, als gegen PSV Eindhoven. Wir müssen versuchen, uns auf ihre Spielweise einzustellen.“

Persönlich freut sich der 58-Jährige auf das Los, das ihn zurück nach Österreich führt. Auch wenn er an das einzige Länderspiel seiner Ära in Linz gegen die Elfenbeinküste keine guten Erinnerungen hat (0:3). „Es ist speziell, ich freue mich“, so Koller.