Bau: Materialmangel lässt nach, aber die Preise bleiben hoch

Die Materialverfügbarkeit auf heimischen Baustellen hat sich in den vergangenen Monaten wieder verbessert. „Wir spüren seit Sommer 2021 einen Rückgang beim Materialmangel und auch die Lieferzeiten haben sich verkürzt“, sagt Markus Hofer, Fachgruppengeschäftsführer der Landesinnung Bau bei der Wirtschaftskammer Oberösterreich im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Oberösterreich ist mit 23 Prozent am gesamten in der Baubranche Österreichs erwirtschafteten Produktionswert Bau-Bundesland Nummer 1 in Österreich. „Allerdings“, so schränkt Hofer gleich ein, „bei den Preisen wird sich auch 2022 nichts ändern – sie werden eher noch weiter anziehen.“

Als Grund führt er hohe Lohnabschlüsse im Bau- und baunahen Bereich – etwa bei den Metallern – an. Bei den Bauarbeitern werden die Löhne ab 1. Mai erhöht – hier rechnet Hofer mit „einem Vierer vor dem Plus.“ Zusätzlich werde „der rasante Anstieg bei den Energiepreisen 2022 voll durchschlagen.“

C02-Bepreisung schlägt sich in Baupreisen nieder

Hofer: „Das liegt auch an der neuen CO2-Bepreisung, die gerade in unserer Branche spürbar sein wird.“ Die Bauwirtschaft ist weltweit mit 40 Prozent Anteil am Gesamtausstoß größter CO2-Emittent.

Der Preisauftrieb bei Baumaterialien hält nun schon zwei Jahre an. Als Hauptauslöser nennt Hofer mehrere Faktoren: „Die Bauwirtschaft ist – im Gegensatz zu vielen anderen Branchen – während der Pandemie auf Vollbetrieb weitergelaufen. Zusätzlich haben Inflation und niedrige Zinsen dazu geführt, dass verstärkt in Immobilien investiert wird. Und natürlich hat die Investitionsprämie für einen zusätzlichen Schub gesorgt.“ Das dadurch entstandene Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage habe vor allem in den Bereichen Holz, Stahl und Dämmstoffe für eine „regelrechte Preisexplosion von 100, 150 und teils noch mehr Prozent“ geführt.

Die Zwischenbilanz zur heimischen Bauwirtschaft deckt sich mit der Entwicklung am deutschen Baumarkt, wo das Ifo-Institut am Freitag eine Umfrage unter Unternehmen veröffentlichte, nach der sich die Materialknappheit auf deutschen Baustellen ein wenig entspannt hat.

So klagten auf dem Hochbau im Dezember noch 31,3 Prozent der Unternehmen über Lieferprobleme, nach 34,5 Prozent im Vormonat. Im Tiefbau sind 23,1 Prozent betroffen, nach 28,7 Prozent im November. Laut ifo zeichnet sich bei Holz und Stahl eine „gewisse Entspannung“ ab. Bei Dämmstoffen und Kunststoffprodukten bleibe die Situation aber „problematisch“. Weitere Preisanpassungen im Hoch-, und im Tiefbau seien von den Unternehmen geplant. Für Hofer steht auch angesichts dieser Prognosen fest: „Für Bauherren gibt es keinen Grund, mit dem Baustart in der Hoffnung auf niedrigere Preise zuzuwarten.“

Bauwirtschaft mit 21 Mrd. Euro Produktionswert

Die österreichische Bauwirtschaft erzielte 2020 einen Produktionswert von 21,3 Milliarden Euro. Davon entfallen 4,9 Milliarden Euro auf die oberösterreichische Bauwirtschaft. Diese ist mit 101.000 Mitarbeitern die Branche mit den meisten Beschäftigten im Land ob der Enns. Knapp jeder fünfte der 487.000 Arbeitnehmer in der gewerblichen Wirtschaft in Oberösterreich ist im Bau,- bzw. Baunebengewerbe (Baumaterialienhersteller, Bauinstallationen, Bauträger etc.) tätig. Sie ist damit, so Hofer, „der wichtigste Treiber der Konjunktur überhaupt.“

Von Karl Leitner