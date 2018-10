Bauch auf Bauch im Dreck der Seele

Von Philipp Wagenhofer

„Der Zeppelin, der fliegt jetzt nach Oberammergau, aber dann kommt er wieder zurück …“, sagt Karoline. „Das ist mir wurscht! Da fliegen droben zwanzig Wirtschaftskapitäne und herunten verhungern derweil einige Millionen! Ich scheiß dir was auf den Zeppelin“, sagt Kasimir. „Du bist ein Pessimist“, sagt Karoline. „Ein jeder intelligente Mensch ist ein Pessimist“, sagt Kasimir. Ödön von Horváths Volksstück hatte am Freitag überzeugende Premiere im Schauspielhaus.

Wirtschaftskrise, eine Blütezeit für Demagogen

Uraufgeführt wurde diese „Ballade von stiller Trauer, gemildert durch Humor“ (Horváth) 1932, Weltwirtschaftskrise, Blütezeit für Demagogen, keimender Nationalsozialismus … Und doch von Zeitlosigkeit geprägt. Sie wollen sich am Oktoberfest ablenken. Schwierig. Chauffeur Kasimir ist gekündigt worden. Seine Karoline will sich belustigen. Ei- frig leckt sie an ihrem Eis, dann knallt sie es zu Boden. Kasimir ist doch Klotz am Bein, obwohl jede gute Frau in der Krise noch mehr zu ihrem Mann steht. Liebe halt. Sie streiten. Der Zuschneider Schürzinger ist ein galanter und schleimiger Mann, leckt Eis, sie flirtet. Noch ein Eis … und schon wirft sie es weg. Es beginnt zu regnen, dennoch, die Achterbahn muss her. Da kommen Kommerzienrat Rauch und Landgerichtsdirektor Speer richtig. Klar, sie wollen sie rumkriegen, aber … Eine Fahrt mit der Achterbahn, noch eine Fahrt … irgendwer bezahlt immer.

Eine richtige Sauerei, die da auf den Bühnenbrettern angerichtet wird, Regenwasser, Eis, Dreck … über allem schwebt ein mit vielen blinkenden Lichtern versehenes Karusselldach, okay, die Rede ist von einem Zeppelin, UFO kommt eher hin. Die adäquate Bühne: Aurel Lenfert. Und dann ist da Regisseurin Susanne Lietzow, die keine Zweifel aufkommen lässt, dass die Krise kein idyllischer Tingeltangel ist, dass die Seele deformiert wird. Was ist los mit Solidarität? Jeder ist sich selbst der Nächste. Und der Notleidende? Düster, dämmrig … unheilschwanger ist die Atmosphäre auf dem „lulu-lustigen“ Oktoberfest. Da gibt’s keine Moral.

Immer wieder erhebt Wirtin Gotho Griesmeier ihr geschultes Organ, singt uns die Ohren voll, auch „Trinker“ Klaus Huhle „ohrwaschlt“ uns nieder. Weitaus dezenter ist Alexander Julian Meile als Kasimir, eifersüchtig, Floskeln verbreitend, sich den kriminellen Merkl Franz aufhalsend, den Jan Nikolaus Cerha gar nicht so wild gibt. Ja, er behandelt seine Erna, von Corinna Mühle treffend als Opfer gespielt, schlecht. Sie, das Fräulein, bildet dann aber mit Kasimir eine Zweckgemeinschaft. Und Karoline, die Wiesenbraut, ist für alle da. Sie amüsiert sich, ihre Achterbahnfahrt wird auf die Bühne projiziert. Theresa Palfi macht das ganz überzeugend, ein bisserl schlechtes Gewissen, aber auch viel Lust am Leben. Später wird ihr sogar das riesige Krokodil auf der Bühne folgen …

Schwindlig könnte einem werden

Als rechte Recken sind Kommerzienrat Rauch, der von Klaus Müller-Beck mit überragender Präsenz ausgestattet wird, und der Speer des Sebastian Hufschmidt unterwegs, angradig, plump, Bonzen im wahren Sinne. Sie liefern eine Wrestling-Einlage, choreografiert mit typischen „Figuren“, Wampe auf Wampe, irgendwie Schlammschlacht, das Publikum lacht.

Erwähnt sei auch die famose Musik von Gilbert Handler, schwindlig könnt‘ einem werden. Lietzow wiederum kennt in ihrer konsequenten Inszenierung kein Erbarmen. Und doch: Es fällt der Satz von den gebrochenen Flügeln, aber das Leben gehe weiter.

