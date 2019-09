Von Harald Engelsberger

Der Hackerangriff auf die ÖVP-Parteizentrale in Wien hatte auch indirekt Auswirkungen auf den Bauerntag bei der Rieder Messe. „Ich wäre gerne früher hier bei euch gewesen, aber wegen der Cyberattacke — diese war erstmals in Österreich ein gezielter Angriff auf die Demokratie — konnte ich nicht früher weg aus Wien“, entschuldigte sich Sebastian Kurz bei den mehr als 500 Gästen, die den ÖVP-Parteichef kurz vor Mittag in der vollen Halle mit Standing Ovations begrüßten.

Ärmel hochkrempeln und für die Wahl rennen

„Es ist Zeit, sagen wir im Innviertel, krempeln die Ärmel hoch und rennen für die Wahl“, kündigte zuvor ÖVP-Klubobmann August Wöginger auch einen Bauern-Aufstand für Kurz bei der bevorstehenden Nationalratswahl am 29. September an. „Denn wir wollen unseren Kanzler zurück — und wer Kurz will, der muss auch Kurz wählen.“ Gerade die ÖVP habe in ihrer Regierungszeit jeden Tag für die heimischen Bauern gekämpft — und das mit entsprechendem Erfolg. Jetzt heiße es zusammenhalten, denn die Volkspartei stehe für eine gute Zukunft.

Auch Kurz selbst warnte vor allzu viel Sorglosigkeit: „Ich verspreche euch, wenn nach der Wahl eine Mehrheit gegen uns möglich ist, wird diese genutzt werden. Das war auch schon so bei der Abwahl der Regierung. Das heißt: Erster sein wird diesmal nicht reichen! Wir müssen schauen, dass keine Koalition gegen die Volkspartei machbar ist“, warnte Kurz vor zu viel Gelassenheit ob der vielen guten Umfragen. Abgerechnet werde am Wahltag und nach Auszählung der Stimmen.

Kurz nicht nur in der eigenen Partei beliebt

Ex-Kanzler Kurz ist aber nicht nur in den ÖVP-Reihen sehr beliebt. In einer aktuellen Umfrage des Linzer Market-Instituts unter mehr als 800 Österreichern für den „trend“ schlägt Kurz die Spitzenkandidaten der anderen politischen Parteien deutlich. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin in seiner neuen Ausgabe. Auf die Fragen, wer Österreich am besten im Ausland vertritt, wer am besten durch eine Wirtschaftskrise führen oder wer Reformen durchführen kann, nennen 52 bzw. 40 bzw. 35 Prozent Kurz — und damit jeweils zwei bis drei Mal so viel wie die Nächstplatzierten. Einzig in der Disziplin Klimaschutz hat Werner Kogler die Nase vorn: 43 Prozent der Befragten finden, dass der grüne Spitzenkandidat auf diesem Gebiet der Beste wäre, 16 Prozent nennen Kurz. Beim Thema „kontrollierte Migration“ liegt FPÖ-Chef Norbert Hofer, den 34 Prozent für den geeignetsten Kandidaten halten, knapp vor Kurz (29 Prozent).

So warb Kurz in Ried dann auch dafür, dass er mit seinem Team die begonnene Arbeit gerne fortsetzen wolle. „Nach meiner Abwahl hatte ich viel Zeit und die Möglichkeit, quer durch Österreich viele Gespräche zu führen. Ich gebe euch das klare Versprechen, wenn wir nach dieser Wahl weiterarbeiten dürfen, dass wir entschlossen sind, weiterhin eine starke Stimme für den ländlichen Raum — abseits von Wien und den großen Städten — und die heimische Bauernschaft zu sein.“

Kleiner Vorgeschmack auf die „Auf.Takt.Tour“

Der Kurz-Auftritt in Ried war aber nur ein kleiner Vorgeschmack auf den kommenden Samstag, wenn Sebastian Kurz beim offiziellen Wahlkampfauftakt in Oberösterreich neuerlich die Rieder Messe besuchen wird. Bereits am Freitag startet in Wien die „Auf.Takt.Tour“ der Volkspartei — dazu gibt es auf der VOLKSBLATT-Website (volksblatt.at) ab 13.25 Uhr auch einen Livestream.