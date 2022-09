Bauernhof-Sterben hat sich verlangsamt

In der Folge des tiefgreifenden Wandels in der Gesellschaft in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mussten auch viele Landwirte ihre Betriebe aufgeben – sie waren in der Urform nicht mehr wirtschaftlich führbar oder es fehlte ein Nachfolger.

Von mehr als 70.000 Betrieben im Jahr 1951 ist die Zahl zuletzt auf 29.173 land- und forstwirtschaftliche Betriebe gesunken. In 70 Jahren gingen also fast 40.000 Bauernhöfe im Land verloren. Doch mittlerweile hat sich der Strukturwandel verlangsamt.

Es gibt zwar weiterhin einen Rückgang an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in Oberösterreich, doch die Geschwindigkeit hat sich reduziert. „Das Höfesterben konnte eingebremst werden. Bei den Agrarstrukturerhebungen 1999 und 2010 mussten wir noch ein Minus von

20 Prozent an landwirtschaftlichen Betrieben verbuchen. Jetzt liegen wir bei minus 12,5 Prozent“, erklärt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger. Sie führt diese gebremste Entwicklung darauf zurück, dass die gesetzten agrarpolitischen Maßnahmen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene fruchten.

„Diesen Weg gilt es fortzuführen. Unsere Agrarstruktur und damit die Zahl der Familienbetriebe muss sich weiter stabilisieren. Daraus resultieren Versorgungssicherheit für alle und Zukunftsperspektiven für die Hofübernehmer von morgen.“ Von denen es doch einige gibt. „Wir haben viele junge und motivierte Hofübernehmer, die wir mit der Existenzgründungsförderung oder auch der Invest-Förderung punktgenau und zielgerichtet unterstützen“, so Langer-Weninger.