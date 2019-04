Bauernhofbrand im Mühlviertel: Keine eindeutige Ursache für Feuer erkennbar

BAD ZELL — Nach einem Großbrand am Freitagabend auf einem Bauernhof in Bad Zell (Bezirk Freistadt) haben am Samstag Sachverständige und Kriminalisten die Ruine begutachtet.

Es konnte keine eindeutige Ursache für das Feuer festgestellt werden, der Zerstörungsgrad war zu hoch. Ein Brandmittelspürhund erschnüffelte aber laut Polizei keine Rückstände von flüssigen Brandbeschleunigern.

Wind und Wassermangel erschwerten Einsatz

Die Schadenshöhe beträgt mehrere hunderttausend Euro, gab die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag bekannt. Bei dem Feuer wurde der Wirtschaftstrakt völlig zerstört. Das Wohngebäude konnte dagegen gerettet werden. 14 Feuerwehren der Umgebung mit rund 200 Mann kämpften mit widrigen Bedingungen. Starke Windböen wehten die Flammen immer wieder Richtung Haus. Dazu kamen auch Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung, weil die Bäche viel zu wenig Wasser führen.

Wegen einer Gasflasche musste auch die Polizeisondereinheit Cobra ausrücken, die den Behälterinhalt durch einen gezielten Schuss kontrolliert abbrennen ließ. Benachbarte Bauern unterstützten die Löscharbeiten, indem sie mit Fässern Wasser herbeischafften.