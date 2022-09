Bauernsacherl in Brand

Stundenlang haben Feuerwehren am Dienstag gegen einen Brand eines Bauernsacherls an der Schachnerstraße in Pfarrkirchen bei Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) angekämpft.

Eine Spaziergängerin sah kurz vor halb sieben Uhr in der Früh den Dachstuhl brennen und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr.

Die 50 Einsatzkräfte der FF Pfarrkirchen und Bad Hall mussten eine 400 Meter lange Löschleitung legen, um das Feuer — der Dachstuhl stand schließlich in Vollbrand — bekämpfen zu können. Da das Haus aktuell unbewohnt ist, gab es keine Verletzten. Der Dachstuhl musste abgetragen werden.