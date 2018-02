Baum traf 33-Jährigen am Kopf: Tot

LOSENSTEIN – Ein 33-jähriger Landwirtssohn ist am Samstag bei Holzarbeiten in Losenstein (Bez. Steyr-Land) tödlich verunglückt. Der Mann und ein Freund (49) waren dabei, Bäume in einem Bachgraben umzuschneiden. Er stand dabei auf einer Leiter und wollte gerade eine Esche mit einer Motorsäge so einschneiden, dass sie in eine bestimmte Richtung fällt. Sein Freund, der am Boden in sicherer Entfernung war warnte ihn noch vor dem „Abbrechen“ des Baumes. Doch da war das Unglück schon geschehen: Der Baum splitterte, drehte sich und traf den 33-Jährigen am Kopf. Er stürzte von der Leiter, wurde schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen und musste reanimiert werden. Auf dem Weg ins Spital verstarb der Losensteiner. Tragisches Detail: Seine Eltern haben damit bereits ihren zweiten Sohn durch einen Unfall verloren.