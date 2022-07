Baumgartner neue Bürgermeisterin in Neuhofen

Die OÖVP-Kandidatin erreichte bei der heutigen Bürgermeisterwahl 56,2 Prozent der Stimmen und tritt damit nun auch offiziell die Nachfolge ihres Ende März plötzlich verstorbenen Vorgängers DI Christian Maurer an. Dieser hatte sich am 26. September 2021 gegen den bis dahin 18 Jahre amtierenden SPÖ-Bürgermeister durchgesetzt.

„Herzliche Gratulation an Petra Baumgartner zu ihrem heutigen Erfolg bei der Bürgermeisterwahl in Neuhofen an der Krems. Dieses Votum der Bevölkerung ist ein klares Bekenntnis zu Stil und Persönlichkeit von Petra Baumgartner sowie ein klares Bekenntnis zum Miteinander bei der Bewältigung derzeitiger und künftiger Herausforderungen“, erklärt Landeshauptmann Thomas Stelzer.

„Das heutige Ergebnis der Bürgermeister-Wahl in Neuhofen unterstreicht die Themen-Führerschaft der OÖVP gerade auch in herausfordernden Zeiten. Petra Baumgartner und ihr Team stehen immer für das Miteinander und praktikable Ideen. Genau das erwarten die Menschen in diesen Zeiten, weil wir nur gemeinsam durch dieses Tal kommen werden“, betont OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger nach der heutigen Bürgermeisterwahl.