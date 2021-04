Baumpflanzaktion gestartet

Auf Initiative von Landeshauptmann Thomas Stelzer startet die OÖVP eine landesweite Baumpflanzaktion in den Gemeinden, um das Bewusstsein für die Bedeutung von Bäumen und Wäldern für den Klimaschutz weiter zu stärken: „Wir pflanzen heute Zeugnisse unserer Bemühungen im Sinne der Welt von morgen und übermorgen.“ Am Freitag wurde ein „Generationenbaum“ durch LH Stelzer (r.), JVP-Obfrau NR-Abg. Claudia Plakolm und Seniorenbundobmann LH a.D. Josef Pühringer in Schiedlberg (Bez. Steyr-Land) eingepflanzt. Im Rahmen der Aktion werden in mittlerweile mehr als 350 Gemeinden Bäume gepflanzt. Die OÖVP ruft zudem die Bevölkerung zum Mitmachen auf. Dabei können Bäume selbst gepflanzt, aber auch ein Foto des jeweiligen Lieblingsbaumes auf eine Internet-Plattform unter mein-baum-fuer-ooe.at hochgeladen werden. Für jedes hochgeladenen Foto pflanzt die OÖVP einen weiteren Baum. Bisher wurden 320 Fotos eingesendet.

