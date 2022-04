Bauplatz neu gestaltet

Mit Beginn der warmen Jahreszeit ergrünt nun der neugestaltete ehemalige Montageplatz für die neue Eisenbahnbrücke in Urfahr. Das 12.000 Quadratmeter große Areal wurde wieder mit Rasen begrünt und dazu zahlreiche neue Bäume gepflanzt.

Mit den östlich davon gelegenen weitläufigen Grünzonen Richtung Pleschinger See und der bevorstehenden Neugestaltung des Urfahraner Jahrmarktgeländes soll eine „neue grüne Meile“ in Urfahr entstehen, so Bürgermeister Klaus Luger und Klimastadträtin Eva Schobesberger am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Sie erwarten eine ähnlich hohe Besucherfrequenz wie sie die bei vielen Linzern recht beliebte „Länden“ auf der gegenüberliegenden Donauseite hat. Das Ufer selber wurde vom Steilufer zu einer flachen Uferzone umgestaltet.

Dieser sind sogenannte Kurzbuhnen vorgelagert. Zwischen den Buhnen, der Begriff stammt aus Norddeutschland, entstehen neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen.