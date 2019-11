In der großen BMW-Familie sticht ein Kleiner heraus. Das 1er-Modell Modell ist zweifellos ein Bestseller und der neue BMW X1 xDrive25d zeigt besondere Größe und auch Muskeln. Mit seinem 231 PS starken 2,5-Liter-Turbodiesel-Aggregat aus dem oberösterreichischen Motorenwerk in Steyr wird der Allrad-Einser zum „Bayer mit rot-weiß-rotem Herz“.

Text & Fotos: Harald Engelsberger

Im Sommer hat der BMW X1 ein dezentes Facelift erhalten, das man vor allem an den gewachsenen Nieren im Kühlergrill erkennt. Die Nebelscheinwerfer sind jetzt nicht mehr rund, sondern dank LED-Leuchten flache Schlitze, und die Heckschürze greift die Wagenfarbe auf. Auch die adaptiven LED-Scheinwerfer mit verspielter Abblendautomatik überzeugen. Im Topmodell X-Drive25d beschleunigt der 231-PS-Motor den 1,6-Tonner dank fein abgestufter Achtgang-Automatik (auf Wunsch geht’s auch sportlich und manuell) in 6,6 Sekunden von Null auf 100 km/h und die Tachonadel steht – theoretisch – erst bei 235 km/h an.



Seine wahre Größe zeigt der Einser aber ohnehin im Innenbereich: Enorm viel Platz vorne und vor allem auch für die Fondpassagiere zeugen vom Komfortdenken der Designer. Die sehr flexibel einstellbaren Ledersitze sind ebenso wie das Multifunktions-Lenkrad beheizbar. Die Rücksitze können im Verhältnis 40:20:40 geteilt umgeklappt werden und lassen sich sogar bis zu 13 Zentimeter in der Längsrichtung verschieben. Nicht missen möchte man die automatische Heckklappe, die sich berührungslos per Fußbewegung öffnen und schließen lässt. Wer das M-Sportpaket ordert, bekommt nicht nur ein straffes Fahrwerk, sondern kann sich zudem über rot-blaue M-Applikationen freuen, die man etwa in den Sitzbezügen oder auch bei den Sicherheitsgurten wiederfindet.

Elektronik und Sicherheit

Das Thema Sicherheit umfasst allerlei Assistenzsysteme: Adaptiver Tempomat, Klimaau-tomatik, Spurhalteassistent oder Parkassistent vorne und hinten samt Kameraüberwachung verstehen sich von selbst. Dazu kommen viele Extras, die man teils erst nach und nach entdeckt. Besonders gelungen ist das BMW Head-up Display, das alle relevanten Fahrdaten in Augenhöhe direkt auf die Windschutzscheibe spiegelt. Unter anderem werden die aktuelle Geschwindigkeit, Navigationshinweise, Speed Limit Info sowie Telefon oder Entertainmentlisten angezeigt.

Eine neue Dimension der Bedienung bietet schließlich der 10,25 Zoll große Touch-screen – BMW nennt diesen „Touch Control Display“ – zur Verwaltung von Navigation, Radio und Fahrzeugeinstellungen. Hier kann man außerdem sein Mobiltelefon mit dem X1 vernetzen und so alle Funktionen des Handys samt aller Musiklisten bedienen.

Fazit: Der neue BMW X1 verführt zum Einstieg in die Bayern-Liga. Solide Ausstattung, perfektes Fahrverhalten und gediegene Optik lassen keine Wünsche offen. Man muss zu-dem nicht gleich die Top-Variante wählen, um die BMW-Welt genießen zu können – mit einer schwächeren Motoren-Variante geht das durchaus auch preislich günstiger.

Typenschein: BMX X1 xDrive 25d

Preis: ab € 47.150,- inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 68.417,- unter anderem inklusive Österreich-Paket € 2265,60, Business-Paket Plus € 1971,20, Driving Assistant Plus € 1312,-, Komfort-Zugang € 1292,80, Audio-Paket € 652,80, Panorama-Glasdach € 1344, Lenkradheizung € 160,- und Sonnenschutzverglasung € 428,80; einen BMW X1 (sDrive 16d) gibt es ab € 33.800,-

NoVA/Steuer: 8 %/ € 1189,44 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne km-Beschränkung, 3 Jahre Lackgarantie, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre

Technische Daten:

Motor: R4, 16V, Common-Rail, Turbolader, Partikelfilter, 1995 cm³, 170 kW/231 PS bei 4400 U/min, max. Drehmoment 450 Nm bei 1500-3000 U/min

Getriebe: Achtgangautomatik

Antrieb: Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 6,6 s

Leistungsgewicht: 7,01 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 5,9/4,8/5,2 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 6,9 Liter

CO2-Ausstoß: 128 g/km

NOx: 0,0322 g/km; Euro 6d-TEMP

Eckdaten:

L/B/H: 4447/1821/1598 mm

Radstand: 2670 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1620/2180 kg

Kofferraum: 505-1550 Liter

Tank: 51 Liter (Diesel)

Reifen: 4 x 225/50 R18 95H auf 18“-Winter-Alus

Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/ACC/LKA/BSD/RSR

Airbags: 6