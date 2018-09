Bayerische Wahl ist wichtig auch für OÖ

Vier Wochen vor der Landtagswahl in Bayern haben CSU-Chef Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder bei einem Sonderparteitag in München die Partei zur Geschlossenheit und Zuversicht aufgerufen. Nach Ansicht Söders könnten die historisch schlechten Umfragewerte der CSU von bis zu 35 Prozent gar zu einer Trendumkehr im Wahlkampf führen. „Die Umfragen waren nicht schön, aber sie bieten die Chance auf einen Weckruf.“ Söder betonte, dass es bei der Wahl um Bayerns Sonderstellung in Deutschland gehe: „Nicht nur um die CSU, sondern um ganz Bayern und die Rolle und Stärke, die Bayern in ganz Deutschland spielt.“ Fast 90 Minuten lang erklärte Söder — der 51-Jährige ist genau seit sechs Monaten Ministerpräsident — sein Programm, vom leistbaren Wohnen bis zum Familiengeld. Er analysierte aber auch die Mitbewerber: Das grüne Programm sei etwa ein Anti-CSU-Programm und eine Zusammenarbeit nur schwer vorstellbar. Richtung FPD meinte Söder: „Wer in Berlin kneift, darf nicht erwarten, sich an den gedeckten Tisch in München setzen zu können. Söder forderte die CSU auch auf, den Kampf mit der AfD aufzunehmen. Rechts von der CSU dürfe es keine demokratisch legitimierte Partei geben. „Linkspartei, Rechtsextreme, ein völlig zersplittertes Parteiensystem. Wenn wirklich dieser Trend sich bestätigen würde, dann erleben wir ein Bayern, das nicht mehr das gleiche ist wie vorher.“ Man werde vom Modellfall zum Problemfall.

Nicht unter Druck

bezahlte Anzeige

Trotz der schlechten Umfragewerte sieht auch Seehofer seine Partei nicht unter Druck. „Aus meiner Sicht stehen wir ganz passabel zum Beginn des Wahlkampfes dar, und wir werden in den nächsten vier Wochen alles in die Waagschale werfen, damit wir gut abschneiden.“ Ziel der CSU, die bei der Wahl 2013 noch 47,7 Prozent und damit in Mandaten die absolute Mehrheit im Landtag erreichte, sei es, so stark wie möglich zu werden. Im Wahlkampf müsse die Partei nun zusammenstehen „und nicht nörgeln“. Er selbst werde seinen Beitrag dazu leisten und eng mit Söder zusammenarbeiten. Eine besondere Demonstration der Geschlossenheit sei nicht erforderlich, sie müsse einfach gelebt werden. Das Verhältnis zwischen Seehofer und seinem früheren Dauerrivalen Söder gilt prinzipiell nicht als störungsfrei. Die beiden Ehrenvorsitzenden der CSU, Edmund Stoiber und Theo Waigel, betonten, dass die CSU noch alle Chancen habe, mit einem „Last-minute-Wahlkampf“ das Blatt zu wenden. Die negativen Prognosen müssten dafür sorgen, dass es eine „Jetzt-erst-recht“-Stim- mung gebe.

CSU-Generalsekretär Markus Blume erklärte außerdem, dass man keine Berliner Verhältnisse wolle: „Je bunter eine Koalition, desto blasser die Ergebnisse.

Autoindustrie wichtig

Als Parteimanager sieht OÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer — er war mit einer Delegation vor Ort — zwei Probleme bei der bisherigen Kampagne der CSU. Einerseits sei man bisher thematisch zu eng gewesen, eigentlich sei nur über das Migrationsthema gesprochen worden. Andererseits habe man sich auch nicht mit den politischen Mitbewerbern auseinandergesetzt — „beide Sachen hat Söder in seiner Rede nun gemacht.“ Es gebe auch Parallelen zur OÖ-Wahl 2015, wo es auch alle gegen einen geheißen habe.

Aber er sei nicht nur als Parteimanager zum Parteitag der Schwesterpartei gefahren, sondern auch deswegen, weil diese Wahl für Oberösterreich wichtig ist. Man brauche einen verlässlichen Partner auf der anderen Seite des Inns und „das garantiert nur die CSU“. So würde etwa eine Beteiligung der Grünen den Schwung in der bayerischen Autoindustrie massiv bremsen — „und das wirkt sich 1:1 auf Jobs in Oberösterreich aus“, verweist Hattmannsdorfer auf die großen Werke von BMW und MAN in Steyr.

***

Der Autor war auf Einladung der OÖVP in München.