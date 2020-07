Bayern droht Ausfall von Abwehrspieler Pavard

Dem FC Bayern droht der Ausfall von Benjamin Pavard für die anstehenden Aufgaben in der Champions League. Der französische Abwehrspieler verletzte sich am Sonntag im ersten Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters von Österreichs Teamspieler David Alaba.

“Wir wissen noch nicht genau, wie die Diagnose ist, wie lange er ausfallen oder ob er ausfallen wird”, sagte Trainer Hansi Flick danach. Der 24-Jährige hatte sich die Blessur in einem Trainingsspiel zu Mittag zugezogen und war sofort auf dem Platz am Knöchel behandelt worden.

Bayern will am 8. August im Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen, nach einem 3:0 im Hinspiel sind die Chancen bestens. Auf das danach in Portugal anstehende Finalturnier der letzten acht Mannschaften will man sich offenbar an der Algarve mit einem Kurztrainingslager vorbereiten. “Natürlich haben wir das geplant”, bestätigte Flick einen Bericht der “Bild am Sonntag”.