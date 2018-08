Bayern fremdeln mit Söder

Am Dienstag in zwei Monaten wählen die Bayern einen neuen Landtag — und wie es aussieht, dürfte die derzeit allein regierende CSU am Wahlabend keinen Grund zu feiern haben. Denn die Partei von Ministerpräsident Markus Söder befindet sich unverändert im Sinkflug. In einer neuen Umfrage des Forsa-Institutes kommt die CSU nur noch auf 37 Prozent. Das sind 10,7 Prozentpunkte weniger als bei der Landtagswahl vor fünf Jahren. In der letzten Forsa-Umfrage Anfang Juli kam die Partei noch auf 38 Prozent.

Forsa fragte auch, welche Probleme die Bürger am meisten bedrücken. Vorgaben wurden dabei nicht gemacht. 34 Prozent der befragten Bayern nannten die CSU und den Ministerpräsidenten Söder. 28 Prozent nannten das Thema Flüchtlinge, 26 Prozent „die Lage am Wohnungsmarkt“. Das heißt: Die Bayern fremdeln mehr mit Söder als mit den Fremden.

Nur noch Platz 4 für SPD

Die SPD kann vom Rückgang der CSU nicht profitieren, sie würde selbst klar verlieren und käme auf 12 Prozent. 2013 hatten die Sozialdemokraten noch 20,6 Prozent erreicht. Profitieren würden die Grünen, die 8,4 Punkte auf 17 Prozent zulegen. Die AfD, die vor fünf Jahren nicht angetreten war, kommt auf 13 Prozent.

Für die Freien Wähler würden sich acht Prozent entscheiden, ein Prozentpunkt weniger als 2013. Die Linke würde mit vier Prozent den Einzug in den Landtag erneut verfehlen. Auch die FDP muss zittern, sie kommt laut Forsa auf fünf Prozent. Vor fünf Jahren was sie mit 3,3 Prozent klar an der Sperrklausel gescheitert.