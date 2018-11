Bayern-Koalition: CSU gibt drei Ministerien ab

Söder will auf Stimmenverluste reagieren: Fokus auf Familien- und Umweltpolitik

Drei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern — und damit in durchaus rekordverdächtigem Tempo — ist die Koalition zwischen der bislang alleinregierenden CSU und den Freien Wählern so gut wie fix: Gestern haben die Parteigremien dem Koalitionsvertrag zugestimmt.

Dieser sieht vor, dass die CSU drei Ministerien abgeben wird: neben dem Umweltministerium und dem um die Landesentwicklung ergänzten Wirtschaftsministerium auch das landespolitisch bedeutsame Kultusministerium. Alle übrigen Ministerien, darunter das neue Digitalisierungsministerium, gehen an die CSU.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht die Inhalte des Koalitionsvertrages auch als eine Antwort auf die herben Stimmenverluste der CSU bei der Landtagswahl: „Wir wollen kein reines Weiter-So.“ Als Beispiel für Veränderung nannte Söder nach den Zugewinnen der Grünen den Umweltbereich: „Bayern kann grüner werden auch ohne die Grünen.“

Zentraler Eckpunkt des Koalitionsvertrages ist eine starke finanzielle Entlastung von Familien mit kleinen Kindern um bis zu 1200 Euro pro Jahr und Kind. Ein weiterer Schwerpunkt soll auf der Umweltpolitik liegen. So will man etwa den Flächenverbrauch deutlich senken.

Der Koalitionsvertrag soll heute unterzeichnet werden. Söder soll dann am Dienstag erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Erst danach will übrigens CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer zu seiner persönlichen Zukunft Stellung nehmen. Er war nach den Verlusten bei der Wahl massiv unter Druck geraten.