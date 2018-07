Bayern startete weitere Kontrollen an Grenzen

Am Mttwoch setzte Bayern den Startschuss für weitere, so genannte flexible Kontrollen an der Grenze zu Österreich. Die Kontrollen, die flexibel und stundenweise an diversen Grenzübergängen installiert werden sollen, sollen feste Kontrollen an drei großen Autobahn-Grenzübergängen ergänzen. Vorausgegangen waren lange Diskussionen und Kompetenzstreitigkeiten zwischen dem Freistaat und der deutschen Bundesregierung. Im Zusammenwirken mit dem Bund mache man die Grenzen sicherer, erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die Grenzpolizei startet mit den jetzt schon eingesetzten 500 Beamten der Landespolizei. Die bayerischen Polizisten dürfen nicht unabhängig vom Bund agieren und vor allem niemanden an der Landesgrenze nach Österreich zurückschicken. Laut Söder setze man „ein klares Signal in die internationale Schlepper- und Schleuserszene, dass es sich weniger lohnt, Bundesgrenzen zu übertreten“.