Bayern steht vor einem politischen Erdbeben

Liegen die Demoskopen nicht völlig daneben, wird München am Sonntag zum Epizentrum eines deutschen Polit-Erdbebens.

Ja mei, so oan hätte ma halt a gern. Das wird sich so mancher CSUler am Freitag im Münchener Löwenbräukeller denken, wenn Sebastian Kurz bei der Wahlkampfschlussveranstaltung der bayerischen Christsozialen die Aura des Erfolgreichen verströmt.

Vor dem Sommer hatte Ministerpräsident Markus Söder die Einladung des ÖVP-Chefs noch als Stichelei gegen Kanzlerin Angela Merkel inszeniert: „Zu meiner Abschlusskundgebung kommt keine Bundeskanzlerin, sondern ein Bundeskanzler!“

Kurz darauf brach der seit 2015 schwelende Streit um die Migrationspolitik wieder voll aus. Die CSU wollte der auch in Bayern erstarkenden AfD keine offene Flanke bieten. Doch das Match CSU vs. CDU drückte die Union insgesamt ins Umfragetief.

Die 2013 mit 47,7 Prozent noch geschaffte absolute Mandatsmehrheit im bayerischen Landtag ist für die CSU so gut wie sicher dahin. Ein Minus von mehr als zehn Prozentpunkten droht. Und das trotz einer glänzenden Bilanz, die CSU-Chef Horst Seehofer und der ihm im März als Ministerpräsident nachgefolgte Söder ziehen können: Bayern hat die niedrigste Arbeitslosigkeit und höchste Kaufkraft Deutschlands. „Wir sind das mit Abstand erfolgreichste Land“, wird Söder nicht müde zu betonen und erklärt sich die schwachen Umfragen mit dem Berlin-Malus, also den Streitereien in der Großen Koalition. Die sollen nun aber vorbei und die Union wieder einig sein.

Schwarz-Grün oder…

Doch die CSU, die sich auch noch eine jahrelange Fehde zwischen Seehofer und Söder geleistet hatte, hat Konkurrenz bekommen. Die in Österreich darniederliegenden Grünen erblühen in Bayern gerade mit ihrem Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann. Sie könnten am Sonntag doppelt so stark wie vor fünf Jahren aus dem Rennen gehen und auf Platz zwei landen. Schwarz-Grün wäre dann eine Möglichkeit, die sich viele eingefleischte CSUler aber noch nicht vorstellen können.

Aber die voraussichtlich drittstärkste Kraft kommt als Partner schon gar nicht infrage: Die CSU hat die AfD, die wegen persönlicher Fehden und Machtkämpfe nicht einmal einen Spitzenkandidaten hat, zum Hauptgegner erklärt. Kein Wunder: Die Rechtspopulisten versuchten ausgerechnet den Säulenheiligen der CSU vor ihren Karren zu spannen: „(Franz Josef) Strauß würde AfD wählen“, haben sie plakatiert.

Während sich mit der AfD niemand verbünden will, spielen die Freien Wähler bei Koalitionsspekulationen schon eine Rolle. Die für eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung eintretende Partei pendelt in den Umfragen um ihr 2013er-Ergebnis von neun Prozent.

Nur ein schwacher Trost für die CSU wird am Sonntag das sich abzeichende Debakel der Sozialdemokraten sein. Mit der weitgehend unbekannten Spitzenkandidatin Natascha Kohnen droht der SPD, die vor fünf Jahren noch 20,6 Prozent der Stimmen erreicht hatte, eine Halbierung.

Um ihren Einzug in den Landtag bangen müssen die FDP und die Linke, die in den Umfragen um die Fünf-Prozent-Hürde pendeln.

… vier gegen die CSU?

Das Dümpeln am Abgrund hindert den FDP-Spitzenkandidaten Martin Hagen freilich nicht an großen Träumen: Er hält neben einem Bündnis mit CSU und Freien Wählern auch eine Koalition mit Grünen, SPD und Freien Wählern gegen die CSU für möglich.

Sehr realistisch ist das nicht, auch wenn es sich vielleicht rechnerisch ausgehen könnte. Einfach von der Macht verdrängen lassen wird sich die CSU sicher nicht.

Dennoch wird ein politisches Erdbeben kaum ausbleiben. Je stärker die Erschütterungen in München, desto mehr werden auch in Berlin Stühle wackeln. Am meisten wohl der von Bundesinnenminister Horst Seehofer, dem Söder die Schuld für ein Debakel in die Schuhe schieben könnte.

Wie sehr die CDU mitwackelt wird vom Ausgang der Landtagswahl in Hessen eine Woche nach dem bayerischen Urnengang abhängen.