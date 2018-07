Bayern will mehr Grenzkontrollen

Nach der Einigung im deutschen Asylstreit kündigen deutsche und bayerische Regierungsvertreter stärkere Kontrollen der Grenzen zu Österreich an an. So sagte etwa der deutsche Innenminister und Chef der bayerischen CSU, Horst Seehofer, gegenüber „Bild am Sonntag“: „Wir kontrollieren wie bisher an den bekannten Grenzübertrittsstellen. Es kann aber auch an jeder anderen Stelle dieser Grenze kontrolliert werden.“ Der Einsatz der deutschen Bundespolizei würde dabei flexibel erfolgen.

Bayerns Innenminister Markus Söder betonte im Gespräch mit „Welt am Sonntag“, die bayerische Grenzpolizei mit 1000 Polizisten werde nicht nur an den drei fixen Grenzkontrollpunkten überwachen, sondern auch an der grünen Grenze und an bisher nicht überwachten Übergängen. Auch der bayerische Innenminister Joachim Herrmann will die Grenzen zu Österreich schärfer kontrollieren: „Einen halben Tag hier, einen halben Tag dort – je schwerer Schleuser das vorhersehen können, desto besser“, sagte Herrmann der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

Für EU-Grenzschützer in Slowenien

Herrmann forderte weiters den Einsatz von EU-Grenzschützern in Slowenien: „Um die Ströme über den Westbalkan einzudämmen, sollte die Europäische Union die Schengen-Außengrenze zwischen Slowenien und Kroatien mit einer eigenen Frontex-Mission schützen.“

Auch Kickl kündigt strengere Kontrollen an

Der österreichische Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will auf den deutschen Vorstoß reagieren: So werde auch Österreich die Kontrolldichte an der Südgrenze erhöhen. In der Frage allfälliger Zurückweisungen von Flüchtlingen nach Österreich stellt Kickl gegenüber „Österreich“ klar: „Wir werden schlicht und ergreifend niemanden zurücknehmen, für den wir nicht zuständig sind.“ Seehofer hatte wie berichtet vergangene Woche bei seinem Besuch in Wien erklärt, dass Berlin Österreich nicht für Flüchtlinge verantwortlich machen werde, für die es nicht zuständig sei.