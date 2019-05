B&C hat offenbar Frequentis-Börsengang gerettet

Die B&C Privatstiftung hat durch die Übernahme zusätzlicher Aktien den Börsengang von Frequentis gerettet, schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. Wäre B&C nicht eingesprungen, dann hätte Frequentis beim Börsengang am Mittwoch in Frankfurt und Wien mangels Nachfrage nicht alle Aktien absetzen können.

Sprecher von Frequentis und B&C äußerten sich gegenüber Bloomberg nicht zu den Details. B&C hatte selber bekanntgegeben, dass sie nun rund 10 Prozent an Frequentis halte. Die Frequentis-Aktie soll ab 14. Mai in Wien und Frankfurt gehandelt werden. Der Ausgabekurs war letztlich mit 18 Euro am unteren Ende der Preisspanne von 18 bis 21 Euro festgelegt worden.

Bloomberg verweist darauf, dass Börsengänge in Wien selten und wenig erfolgreich sind. Das Biotechunternehmen Marinomed schaffte es erst im zweiten Anlauf an die Börse und setzte dann weniger Anteilsscheine ab als geplant. Der einzig andere Börsengang in Wien in den vergangenen zwei Jahren war jener der BAWAG 2017. Ihre Papiere liegen weiter 17 Prozent unter dem Ausgabekurs, erinnert Bloomberg.