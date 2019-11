„Befremden“ über Regress-Ersatz

Oberösterreichs LH Thomas Stelzer hat jetzt auch in einem Brief an Finanzminister Eduard Müller sein „Befremden“ über die Vorgangsweise beim Bundeszuschuss an Länder und Gemeinden für den abgeschafften Pflegeregress festgehalten. Wie berichtet, hat der Bund für 2018 den Ländern 295,5 Millionen Euro zuerkannt, Oberösterreich allerdings erhält statt der eingereichten 58 nur 52,5 Millionen Euro. Was Stelzer dem Finanzminister bereits mündlich angekündigt hat, lässt er ihn nun auch schriftlich wissen — dass nämlich die „vorgelegten Endergebnisse für Oberösterreich seitens des Landes nicht akzeptiert werden können“. Er ersuche daher „um dringende Aufnahme von Verhandlungen“ durch das Finanzministerium, so der Landeshauptmann in seinem dem VOLKSBLATT vorliegenden Brief. Wobei Stelzer — wie auch andere Landeshauptleute — nicht nur damit unzufrieden ist, dass Oberösterreich weniger Geld als beantragt erhält. So stehe den Ländern für 2019 und 2020 nur jeweils ein mit 300 Millionen Euro gedeckelter Betrag zur Verfügung, doch diese „einseitige Festlegung eines Fixbetrages durch den Bund“widerspreche der im Mai 2018 getroffenen Vereinbarung der Landeshauptleutekonferenz mit dem Bund.

Valorisierung fehlt

Und auf noch etwas pocht der Landeshauptmann, nämlich eine bislang fehlende Valorisierung, was ein „erhebliches Problem“ darstelle. „Der Bund leistet seinen Kostenersatz nur in der Höhe der Beträge des Jahres 2017, berücksichtigt aber nicht, dass die Kosten der Pflege weiterhin dynamisch steigen und daher auch die Kostenersätze (für 2018 und 2019) ebenso dynamisch angestiegen wären. Die Gehälter der MitarbeiterInnen und Leistungen in der Pflege werden auch in Zukunft steigen“, unterstreicht Stelzer die Forderung nach einer Valorisierung.

Im Finanzministerium bestätigte man auf APA-Anfrage, dass der Brief am Montag eingelangt ist. Man werde das weitere Vorgehen in Absprache mit dem Sozialministerium festlegen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. „Wir vollziehen die Gesetzeslage haushaltsrechtlich“, die inhaltlichen Prüfkriterien seien in Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium vorgegeben worden.

Bei der Landeshauptleute-Konferenz, die am Freitag in Niederösterreich stattfindet, werden die Pflegekosten eines der Hauptthemen sein.