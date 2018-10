Begehren nach Volksabstimmung

Die Regierung bleibt vorerst hart: Es wird keine Volksabstimmung über das Rauchverbot in der Gastronomie geben, machten ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer und FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz Montagabend bei einem „Runden Tisch“ des ORF klar. Sie verwiesen jeweils auf ihre Koalitions- bzw. Pakttreue und auf das Regierungsprogramm, das die automatische Abstimmung nach erfolgreichen Volksbegehren erst ab 2022 vorsehe. Daran hätten auch 900.000 oder eine Million Unterschriften nichts geändert, stellte Rosenkranz klar. Man werde sich mit diesem Volksbegehren ebenso intensiv im Nationalrat auseinandersetzen wie mit dem Frauenvolksbegehren und jenem gegen die ORF-Gebühren — die auch jeweils deutlich über die 100.000er-Grenze kamen, versicherten Nehammer und Rosenkranz.



Antrag der Opposition

Trotzdem mehren sich die Forderungen nach einer solchen Abstimmung: Die designierte SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner kündigte eine „parteiübergreifende Initiative“ für eine Volksabstimmung an. Ähnlich Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger: ÖVP und FPÖ sollten sich doch „einen Ruck geben und rauskommen aus der Selbstfesselung“.

Auch der Grazer ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl, der für Don’t Smoke die Werbetrommel gerührt hatte, sprach sich für ein Referendum aus. Sein Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) will zwar keine Ratschläge erteilen, „ob es eine Volksabstimmung geben soll ist Sache der Bundesregierung“. Aber: „Dieses Rauchverbot wird kommen — früher oder später. Ich hoffe auf ein Umdenken der FPÖ.“

Und die Initiative Mehrheitswahlrecht will einen raschen Ausbau der Direkten Demokratie. Die Regierung solle ihre entsprechenden Pläne vorziehen, meinte der frühere Zweite Nationalratspräsident Heinrich Neisser (ÖVP).

Stadt-Land-Gefälle bei Rauchverbot und Frauenbegehren

Im Wiener Bezirk Neubau fanden zwei der drei am Montag beendeten Volksbegehren den größte Zulauf: 28,36 Prozent der Stimmberechtigten unterschrieben in Neubau „Don’t smoke“, 23,23 Prozent das Frauenvolksbegehren. Im Ländervergleich schnitten beide Initiativen in Wien am besten ab, „ORF ohne Zwangsgebühren“ fand im Burgenland (prozentuell) die stärkste Unterstützung (Details siehe Grafik).

Auch in Oberösterreich sind die Trends ähnlich: Während es bei „ORF ohne Zwangsgebühren“ kaum Unterschiede gab (Höchstquote im Bezirk Ried mit 4,85; niedrigster Prozentsatz Rohrbach mit 3,79), gab es bei den anderen beiden Begehren signifikante Unterschiede. Vor allem in Linz und dem Umland punkteten die beiden Begehren. In Urfahr-Umgebung unterschrieben 18,92 Prozent der Wahlberechtigten für ein Rauchverbot (Linz: 15,74; LL: 15,25), in Braunau waren es nur 10,45 Prozent. Ähnlich beim Frauenvolksbegehren: Linz: 9,48; Schärding: 4,71.