Begehrte Schweinezucht aus OÖ

Ungewöhnlichen Besuch bekamen die Landwirte Alois und Anita Gstöttenmayr in Leopoldschlag (Bez. Freistadt): Diese Woche kam ein Fernsehteam aus der Ukraine ins Mühlviertel, um sich ein Bild von der österreichischen Schweinezucht zu machen. Der Hintergrund: Vor mehr als zehn Jahren baute ein Landwirt aus St. Florian bei Linz eine Schweinezucht in der Ukraine auf, um dort die dort leicht verfügbaren, großen und fruchtbaren Flächen zu nutzen.

Während die ukrainischen Schweinebauern stets mit schlechten Preisen aufgrund niedrigerer Qualität zu kämpfen hatten, liefen bei ihm die Geschäfte. Die ukrainischen Kollegen interessierten sich schließlich für sein Erfolgsrezept. Er erklärte, dass seine Zuchttiere, bestehend aus Muttersauen und Eber, vom Landwirtschaftsbetrieb von Familie Gstöttenmayr kommen – die Rutsche nach Oberösterreich war gelegt.

„Der gesamte Tierbestand bei uns ist frei von Krankheiten oder Seuchen – und das seit jeher, ohne dauernden Einsatz von Antibiotika“, erklärt Anita Gstöttenmayr. Nur die vom österreichischen Tiergesundheitsdienst vorgeschriebenen Impfungen würden durchgeführt. Das Fernsehteam zeigte sich beim Lokalaugenschein überrascht, dass die Arbeit wird von nur zwei Personen bewältigt wird. Die Landwirtin dazu: „In der Ukraine wäre es unvorstellbar, dass der Betriebsführer selbst mit dem Hochdruckreiniger die Stallungen wäscht oder dass die Frau des Geschäftsführers im Stall arbeitet und die Büroarbeit erledigt“.

Der Mühlviertler Betrieb hat rund 90 Muttersauen. Es werden 45 Hektar Acker, sieben Hektar Wiesen und 13 Hektar Wald bewirtschaftet. Zum Vergleich: In der Ukraine hat ein durchschnittlicher Schweinezuchtbetrieb zwischen 1500 und 2000 Muttersauen und zirka 2000 Hektar Acker. Die Sauberkeit im Stall sowie der Umgang mit den Tieren scheine dort keinen so hohen Stellenwert zu haben wie bei uns, so Gstöttenmayr resümierend.