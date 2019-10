Begeisterung für das Auryn Quartett mit Nobuko Imai

Großes Interesse wurde einem kammermusikalischen Highlight des Brucknerfestes entgegen gebracht, das vom berühmten Auryn Quartett unter Mitwirkung der Bratschistin Nobuko Imai gestaltet wurde.

Im dicht besetzten Mittleren Saal des Brucknerhauses bot das exquisite Ensemble ein durchdachtes Programm, das „besondere“ Werke von Mozart, Bruckner und Schubert umfasste. Die Besonderheit lag nicht nur in einer ungewöhnlichen tragischen Grundstimmung, sondern auch im formalen und kompositorischen Ausnahmecharakter der drei Stücke.

Mozarts Streichquintett in g-Moll KV 516 weist mit schicksalhaft „pochenden“ ostinaten Begleitformeln, chromatischen Färbungen und überraschenden Synkopen über seine Zeit hinaus. Ähnliches gilt für Franz Schuberts letztes Streichquartett Nr. 15 in G-Dur, das in seinem komplexen, die Konventionen der Zeit überspringenden Aufbau gleichsam als Solitär in die Zukunft weist.

Bruckners „Intermezzo“ in d-Moll war ursprünglich als Scherzo für sein Streichquintett gedacht, erlitt aber das typisch Brucknersche Schicksal der Ablehnung und steht, sehr selten gespielt, als nichtsdestoweniger genialisches Einzelstück für sich: ein Rohdiamant mit Ecken und Kanten sozusagen. Klang die intensive Interpretation der „Auryns“ bei Mozart den Hörgewohnheiten noch ziemlich entgegengesetzt, so gestalteten sie das „Intermezzo“ bereits mehr als überzeugend.

Das Eintauchen in Schuberts Melodienreichtum und extravagante Kompositionskunst stellte allerdings den Höhepunkt des Abends dar und evozierte jubelnden Beifall; die Musiker freilich gaben für das schwierige Programm und sein Finale alles außer einer Zugabe.