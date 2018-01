Begonnen hat alles in Oberösterreich

Von Andy Hörhager

Bei seinem vierten Antreten in Südamerika gewann der 31-jährige Matthias Walkner als erster Österreicher die Motorrad-Wertung bei der Rallye Dakar. Der KTM-Werksfahrer war der „einzige im Spitzenfeld, der keinen gravierenden Fehler gemacht hat“, lobte mit Ex-Motocross-Weltmeister Heinz Kinigadner einer, den die Dakar selbst mehrfach abgeworfen hatte. Neben Kinigadner, der gesamten KTM-Riege um Motorsportchef Pit Beirer oder Teammanager Alex Doringer, hat auch „Hiases“ erster Teamchef großen Anteil am aktuell Erfolg.

Wolfgang Hillinger aus Gmunden ist Walkners Gönner, Freund und Förderer der ersten Stunde. Ein Spezi aus Bad Ischl machte Hillinger auf den jungen Salzburger aufmerksam, nach dessen flottem Auftritt bei einem EM-Lauf in Schwanenstadt begann die Zusammenarbeit. „Ich war Mädchen für alles, ich habe sogar im Wohnmobil gekocht. Und ich hasse kochen.“ Hillinger musste aber nicht nur sich, sondern größere Hürden überwinden. „Wir hatten ja kein Team, hätten also gar nicht starten dürfen. Also haben wir unser eigenes gegründet. Mit nur einem statt zwei Fahrern, dem Hiase. Dann sind wir mit unserem Privatteam in der MX3-WM angetreten. Ein Spitzenfunktionär fragte uns: ‚Der Walkner ist Vize-Staatsmeister in Österreich! Was will denn der da?‘ Aber wir haben nicht aufgegeben. Und heute ist dieser Dakar-Sieg auch ein schöner Arschtritt für all jene, die geglaubt haben, aus dem Hiase wird nichts mehr, der soll sich lieber einen ordentlichen Beruf suchen.“ Offroad-Fan Hillinger hatte in den 90er Jahren Kinigadner bei der Korsika-Rallye betreut und sogar den KTM-Tross bei einer Rallye Dakar als Fan am Motorrad bis zur Westsahara begleitet. Der Wunsch, einen talentierten Fahrer zu fördern, war bereits da, wenig später ließen die finanziellen Möglichkeiten des Gmundner Unternehmers eine Unterstützung zu. Und diese beschränkte sich nicht auf Sponsoring, sondern wuchs über die Jahre zu einer väterlichen Freundschaft, so Hillinger. „Ich wollte auch das Netz sein, falls der Hiase einmal eines gebraucht hätte.“