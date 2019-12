Bei Alko-Planquadrat: Polizei „zupfte“ beinahe 100 Führerscheine

Bei Übungsfahrt waren sowohl der Lenker als auch der Ausbildner am Beifahrersitz betrunken — Alkofahrt endete an Mauer

LINZ — Ernüchternde Bilanz eines vorweihnachtlichen Planquadrats der Polizei in Oberösterreich. Alleine in der Nacht auf Samstag wurden dabei knapp 100 Alkolenker erwischt, die ihren Führerschein abgeben mussten.

Außerdem standen 14 Fahrer unter Drogeneinfluss und neun waren ohne Lenkberechtigung mit ihrem Wagen unterwegs. Ein besonderer Fall darunter: Ein betrunkener Fahrer befand sich auf Ausbildungsfahrt, der Begleiter war ebenfalls betrunken. Dabei gilt bei einer solchen Fahrt die Höchstgrenze von 0,1 Promille. Beide Männer wurden angezeigt.

Es wurden 50 alkoholisierte Lenker über 0,8 Promille sowie 43 Fahrer mit einem Wert zwischen 0,5 und 0,8 Promille Alkohol im Blut erwischt. Die Polizei führte insgesamt 3426 Alkovortests durch. Neben der Vergehen wegen Alkohol und Drogen am Steuer sowie fehlender Lenkberechtigungen wurden zusätzlich 245 Verkehrsanzeigen erstattet und 189 Organmandate ausgestellt.

Aufgrund der Vielzahl an festgestellten Übertretungen werde man im Advent weiterhin schwerpunktmäßige Kontrollen durchführen, hieß es von der Polizei.

Im Rausch gegen Mauer gekracht

Zumindest für einen Lenker kam diese Warnung zu spät, wie ein Fall in der Nacht auf Sonntag in Nettingsdorf (Bezirk Linz-Land) zeigt. Es war gegen 1.30 Uhr, als ein Anrufer bei der Polizei einen Unfall anzeigte. Jemand sei in Nettingsdorf mit dem Auto in die Mauer einer Unterführung gekracht, hieß es. Eine Streife machte sich auf den Weg. Als die Polizeibeamten am Unfallort eintreffen, war ihnen schnell klar, dass der 24-jährige Unfalllenker aus dem Bezirk Linz-Land keinesfalls nüchtern war.

Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt, nur sein Auto wurde schwer beschädigt. Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Die Polizisten nehmen dem Alkolenker an Ort und Stelle den Führerschein ab.