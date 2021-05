Bei einem Brand in einer Tiefgarage eines Wohnhauses in Altmünster (Bezirk Gmunden) ist am Sonntagabend aus einer Leitung Klimagas ausgetreten.

Laut Polizei lag der Messwert aber im Normalbereich. Das Feuer, das vermutlich durch einen technischen Defekt bei zwei Wärmepumpen im Heizraum ausgelöst worden war, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht.

Ein 19-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital nach Vöcklabruck gebracht.