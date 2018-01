Bei der Jännerrallye leben Erinnerungen wieder auf

Mit der 33. Internationalen Lietz-Sport Jännerrallye powered by LT1 erwacht mehr als nur ein Motorsportklassiker wieder zum Leben

„Unfahrbar!“ Mit diesem knappen Urteil analysierte Rallye-Legende Walter Röhrl seine ersten Fahreindrücke mit dem Audi Quattro Sport S1 E2. Der „Lange“ aus Bayern sollte später seine Liebe zum Ingolstädter Allradgeschoss noch finden, legendär sind seine Quattro-Fahrten auf den Col de Turini bei der Portugal-Rallye oder die Rekordfahrt auf den Pikes Peak.

„Macht mir Angst!“

Freilich, die Eckdaten des gelb-weißen Renngerätes sind beeindruckend. Bis zu 150 Pferdestärken drückte das Turboaggregat bei 1,8 bar Ladedruck ab, pro Reifen! Null auf Hundert in schlappen drei, 200 Sachen in zehn Sekunden.

„Das Auto machte mir manchmal Angst“, gestand Röhrl später. Fürchten musste sich aber vor allem die Konkurrenz.

Und zwar spätestens seit bei der offiziellen Rallye-Premiere, als Franz Wittmann den Audi Ur-Quattro bei der 12. Internationalen Jännerrallye durch den Schnee trieb. Der Rest ist Geschichte.

Unfassbare 31 Bestzeiten auf 31 Sonderprüfungen und 20 Minuten Vorsprung auf die heckgetriebenen Mitbewerber fuhr Wittmann heraus, obwohl der zehnfache Jänner-Sieger gar nicht mit Vollgas unterwegs war, sondern den Audi heil ins Ziel bringen musste.

An Episoden, wie diese, werden zumindest die älteren Zuschauer bei der 33. Auflage der Internationalen Lietz-Sport Jännerrallye erinnert, wenn der Pulk der sechs Vorausautos die Sonderprüfungen unter die Räder nimmt.

Da sind nämlich mit dem Kremstaler Christof Klausner im Dreifach-Nuller sowie Bergrenn-Ass Patrik Gaubinger im Doppel-Null-Wagen gleich zwei Audi Quattro auf der Strecke.

Robert Klaus im Peugeot 205 Turbo oder Ex-Gruppe-N-Staatsmeister Johann Schachinger im Lietz-Hyundai i30 sowie Rallye-Cup-Sieger Günter Knobloch im Subaru Impreza WRX STI und Peter Hinker aus Enns im Toyota Celica GT-Four Carlos Sainz Limited Edition runden die illustre Schar der Anheizer ab.

Am Donnerstag, gastiert der Rallye-Pulk am Stadtplatz Freistadt (16), am Freitag (7) wird die erste Etappe der „Jänner“ 2018 gestartet.

aha