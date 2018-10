Bei der Mindestsicherung sieht sich Koalition auf der Zielgeraden

Dass der Verfassungsgerichtshof (VfGH) erst in der Ende November beginnenden Beratungsrunde über die Rechtmäßigkeit der oberösterreichischen Mindestsicherung berät — es geht um die Frage der Deckelung —und zudem eine Prüfung des burgenländischen Mindestsicherungsgesetzes angekündigt hat, irritiert die Koalitionsparteien nicht. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) will wie geplant den Entwurf für eine bundesweite Mindestsicherungsregelung im November in Begutachtung schicken, laut ÖVP-Klubobmann August Wöginger ist man in der „Endabstimmung“, wie er im VOLKSBLATT-Interview sagt.

Eine Punktation zur neuen Mindestsicherung wurde schon Ende Mai im Rahmen der Regierungsklausur in Mauerbach präsentiert. Demnach planen ÖVP und FPÖ, dass die Mindestsicherung in Zukunft maximal 863,04 Euro für Einzelpersonen beträgt. 300 Euro davon erhalten Personen nur mit österreichischem Pflichtschulabschluss oder wenn sie gewisse Voraussetzungen wie das Deutschniveau B1 oder Englischlevel C1 erfüllen. Wer nicht ausreichend Deutsch kann, bekommt nur 563 Euro. Das entsprechende Grundsatzgesetz soll den Ländern einen relativ engen Rahmen vorgeben, ihnen in der Ausführung aber gewissen Spielraum lassen.

Für Wöginger steht vor allem eines im Vordergund: Wer lange Leistungen erbracht und ins Sozialsystem einbezahlt habe, solle auch mehr herausbekommen. In dieses Horn stieß am Freitag auch FPÖ-Landesparteichef LH-Stv. Manfred Haimbuchner. Es gehe um „Fairness und Gerechtigkeit“, die soziale Treffsicherheit müsse weiter erhöht werden. Abgelehnt wird von Haimbuchner ein Vermögenszugriff bei Arbeitslosen, die in die Mindestsicherung aufstocken. Beim Deutsch-Bonus oder beim Deckel (1512 €) könne man sich an OÖ orientieren.

Raum für Länderspezifika

„Ehestmöglich“ wollen im Übrigen auch die Länder den Entwurf für das Grundsatzgesetz auf dem Tisch haben. Die Landes-Sozialreferenten betonten bei ihrer Tagung in Salzburg, dass dieses Bundesgesetz noch genug Freiraum für Länderspezifika lassen müsse — weil es etwa bei Mietkosten oder bei der Kinderbetreuung große Unterschiede gebe.