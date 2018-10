Bei Flugunfall in Hessen wurden Mutter und Kinder getötet

Eine Mutter und ihre Kinder sind bei einem Flugunfall am Sonntag in Deutschland ums Leben gekommen. Laut dem Polizeipräsidium Osthessen wurden die Opfer nun identifiziert: Es seien eine 39 Jahre alte Frau, ihr Sohn im Alter von elf Jahren und „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ eine zwölf Jahre alte Tochter. Die Familie stamme aus einem hessischen Landkreis südlich von Fulda.

Das Flugzeug war am Sonntagnachmittag über das Ende der Landepiste hinausgeschossen. Auf einer direkt dahinter verlaufenden Straße erfasste es die drei Spaziergänger. Sie waren sofort tot. Der Pilot der Cessna hatte zuvor versucht, nach einem ersten Landeversuch durchzustarten, was ihm aber nicht gelang.

Der 56 Jahre alte Pilot stammt laut Polizei aus Ludwigshafen. Die mit vier Menschen besetzte Maschine war in Mannheim gestartet. Die vier Männer wollten einen Ausflug auf Hessens höchsten Berg machen. Der Pilot hat sich bis Montagmittag nicht zu dem Unfall geäußert, sagte Polizeisprecher Martin Schäfer. Die Insassen erlitten nach den Unfall, ebenso wie eine Augenzeugin, einen schweren Schock.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung auf. Zur Unfallursache gab es am Tag nach dem Unglück keine gesicherten Erkenntnisse. Die Unglücksmaschine sei eine Cessna 172 des Badisch-Pfälzischen Flugsportvereins Mannheim, sagte dessen Präsident Klaus Peters. Der Pilot sei sehr erfahren und gut in Übung. Der Flugplatz-Chef und Leiter der Fliegerschule Wasserkuppe, Harald Jörges, vermutete einen Pilotenfehler als Ursache. Die Wetterverhältnisse zum Zeitpunkt der Landung seien perfekt gewesen.