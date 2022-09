Bei Golfturnier vom Blitz getroffen: Innviertler überlebte schwer verletzt

Golfer wurde nach der Erstversorgung am Platz mit Verbrennungen ins Spital eingeliefert und befindet sich außer Lebensgefahr

Zu einem ungewöhnlichen und für den Spieler äußerst schmerzhaften Zwischenfall ist es am Wochenende bei einem Golfturnier im Bezirk Schärding gekommen. Einer der Spieler wurde vom Blitz getroffen und schwer verletzt.

Das Unglück ereignete sich am Golfplatz in Taufkirchen an der Pram, wo gerade das Jubiläumsturnier anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Clubs stattfand. Das Turnier war schon kurz vor dem Ende, als es laut Zeugen leicht zu regnen angefangen habe. Einer der Golfspieler, Mitte 50, suchte einen Golfball.

Als er in der Nähe eines Baumes stand, ereignete sich der Schockmoment: Sprichwörtlich wie aus heiterem Himmel wurde der Innviertler vom Blitz getroffen, so Hermann Haslauer, der Präsident des Celtic Golf Course Schärding, über die dramatischen Augenblicke.

„Erfreulicherweise hat die Rettungskette problemlos funktioniert“, erklärt Haslauer. Eine Krankenschwester sei vor Ort gewesen, und auch die anderen Spieler hätten das Opfer nach dem Unglück stabilisiert. „Der Mann wurde sofort ins Krankenhaus nach Ried gebracht und später nach München überstellt“, so Haslauer zum ORF.

Dem Innviertler soll es den Umständen entsprechend gut gehen. Laut ersten Informationen hat der Mann schwere Verbrennungen erlitten, ist aber außer Lebensgefahr.