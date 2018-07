Bei Kroatien vs. England geht’s meist um sehr viel

Von Tobias Hörtenhuber

Obwohl Kroatien und England am Mittwoch (20/live ORF eins) im WM-Halbfinale erst zum siebten Mal überhaupt aufeinander treffen (Bilanz 2/1/4), ist es das bereits vierte Entscheidungsspiel. Und verspricht, geht es nach den bisherigen drei, viele Tore.

Englischer Stern ging auf, Kroatien unter

Spannender hätte bei der EM 2004 die Ausgangssituation vor dem letzten Spiel der Gruppe B nicht sein können. England stand mit drei Punkten auf Platz zwei, Kroatien musste mit nur einem Punkt unbedingt gewinnen. Und Kroatien startet dank Niko Kovac tatsächlich perfekt (5.). Doch der erst 18-jährige Wayne Rooney besorgte mit seinen Treffern zum 2:1 und 3:1 für die Vorentscheidung, Endstand 4:2. Kroatien musste enttäuscht heimfahren, England scheiterte im Viertelfinale an Portugal — im Elfmeterschießen…

Quali-Pleite: England im Tal der Tränen

Auf den Namen Mladen Petric reagieren eingefleischte Fans der „Three Lions“ wohl heute noch allergisch. Der Mittelstürmer schoss England im letzten Spiel der EM-Qualifikation 2008 k.o. Sein Treffer zum 3:2 sorgte dafür, das England erstmals seit 1984 eine EURO verpasste. Dabei holten die Briten gegen die bereits fix qualifizierten Kroaten einen 0:2-Pausenrückstand auf, was zur Teilnahme genügt hätte.

Den Spieß umgedreht

Am vorletzten Spieltag der WM-Quali 2010 schossen die Engländer Kroatien mit 5:1 ab und sich selbst vorzeitig zur Endrunde in Südafrika. Kroatien verpasste diese, weil Gerrard & Co. das letzte Gruppenspiel gegen die Ukraine mit 0:1 verloren und diese damit vor den „Karierten“ blieb.

Vielleicht gelingt Luka Modric und seinen Kollegen am Mittwoch in Moskau die späte Revanche.