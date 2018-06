Bei Polizeieinsatz in Linzer Altstadt: Iraner zog Pistole

Zwei Vorfälle mit Schusswaffen am Wochenende in Oberösterreich: In Losenstein bedrohte ein Rumäne einen Kontrahenten mit der Waffe

LINZ/LOSENSTEIN — Zu zwei Vorfällen mit Schusswaffen ist es am Wochenende in Oberösterreich gekommen. In der Linzer Altstadt hat ein 26-jähriger Iraner am Samstag um 6.20 Uhr offenbar mehrere Personen mit einer Schusswaffe bedroht.

Als die alarmierte Polizei eintraf, griff der Mann sofort vorne an seinen Hosengürtel und wollte die Waffe ziehen. Dabei fiel ihm die Pistole zu Boden. Die Beamten überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole.

Auch in Losenstein im Bezirk Steyr-Land kam es am späten Samstagabend auf einem Parkplatz zu einem Vorfall mit einer Schusswaffe.

„Stinkefinger“ war Anlass für Auseinandersetzung

Zwischen zwei Männern war ein Streit ausgebrochen. Grund soll gewesen sein, dass einer der Männer der Freundin des anderen den „Stinkefinger“ gezeigt hatte. Als ihn der Freund zur Rede stellte, zog der zunächst Unbekannter eine Pistole und bedrohte den 24-Jährigen. Dieser floh mit seiner Freundin mit dem Auto und erstattete Anzeige. Gestern Früh konnte ein rumänischer Staatsbürger (23) ausgeforscht werden. Er wurde von Cobra-Beamten festgenommen und zeigte sich auch geständig. Bei der Waffe handelte es sich um eine Gaspistole.