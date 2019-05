Beil liest Bernhard: Perfektion, dazu der Tod

Thomas Bernhard posierte in seinen Romanen gerne als Kunstdiktator, der nur „das Höchste“ anerkennen kann. Tolle Show, die er in den drei in den 1980-ern erschienenen Künstler- und Kunstromanen hinterlistig hintertrieb. „Der Untergeher“, „Holzfällen“, „Alte Meister“: die Kunst eine Quasi-Religion, die zwar die Illusion nährt, uns aber nicht vor Sterblichkeit bewahrt. Perfektion und Tod (und Todessehnsucht) sind in „Der Untergeher“ aufs Engste verknüpft. Glenn Gould trifft beim Klavierspielen der Schlag (die grausame Pointe eine Bernhard’sche Fiktion). Wertheimer, der ob der Virtuosität Goulds sich selbst als unendlich gescheitert sieht, erhängt sich. Nur der Ich-Erzähler kommt einigermaßen heil davon, er wandert rechtzeitig nach Madrid aus.

Welche Freude, den Text aus dem Mund eines Weggefährten Bernhards zu hören. Hermann Beil war Teil der Dreierbande mit Bernhard und Claus Peymann an der Wiener Burg. Am Sonntag las Beil in den Linzer Kammerspielen aus „Der Untergeher“, ein würdiger Ersatz für den erkrankten Peymann.

„Selbstdisziplin“ eines der Lieblingswörter des Glenn Gould im Roman, der Vortragende schien sich auch selbst daran zu halten. Eineinhalb Stunden las der 1941 in Wien geborene Beil stehend, fast unbewegt, völlig konzentriert auf die Melodie des Textes. Selten die linke Hand gehoben, um sachte sich selbst zu „dirigieren“. Nur einmal mit der Rechten durch die Luft geschnitten, um die zugespielten Goldberg-Variationen Bachs abzuwürgen. Perfekte Schönheit tötet, zumal den unglücklichen Wertheimer, den von Gould so benannten „Untergeher“.

Die feste, klarst artikulierende Stimme Beils lässt Bernhard’sche Komödiantik umso deutlicher hervortreten. Denn komisch ist die Spurensuche auch. Dem Bernhard-Sound sei Dank, diesem von Sprache besessenen Wühlen in Wertheimers Wunden. Dank auch Bernhards Lust am Widerspruch und der Unverfrorenheit, mit der er die Autorität des Fragenden lächerlich macht: „Wir beurteilen Menschen immer nur falsch.“ Sehr schöner Abend und eine Ermunterung, das Notwendige zu tun: Bernhard lesen. Christian Pichler