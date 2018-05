Beim Abbiegen übersehen: Motorradfahrer starb

Biker (53) wurde in St. Lorenz am Mondsee von Auto erfasst und getötet

ST. LORENZ — Das schöne Wetter am Pfingstwochenende verlockte zum Motorradfahren – für einen Subener endete es fatal. Der 53-Jährige wurde in St. Lorenz am Mondsee (Bez. Vöcklabruck) am Montag von einer Vöcklabruckerin beim Linksabbiegen übersehen. Der Zweiradlenker versuchte noch zu bremsen, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern und prallte seitlich gegen den Pkw. Er starb noch an der Unfallstelle, die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Schwer verletzt wurde ein Brau- nauer (24) bei einem Überholmanöver auf der L502 in Braunau Richtung alte Innbrücke, als er gegen die Leitschiene stieß. Er landete im KH Braunau. Ebenso erging es einem 27-Jährigen aus Pischelsdorf, der auf der L503 in Dessenhausen (Bezirk Braunau) mit einer Leitschiene kollidierte. Schwer zu Sturz kam ein Deutscher (30) aus Pocking auf der B136 in Engelhartszell (Bezirk Schärding), er wurde nach Passau ins Spital geflogen.

Auch am Samstag landeten vier Biker im Spital. In Neukirchen am Walde (Bez. Grieskirchen) wurde ein Motorradlenker schwer verletzt, weil ein vor ihm fahrender Traktor einen Unterlegkeil verloren hatte. Beim Ausweichmanöver ist der Zweiradfahrer (46) aus Waldkirchen seitlich weggerutscht und in der Wiese gelandet. Der Mann wurde ins Klinikum Wels gebracht.

Aus unbekannter Ursache kam in Schönau im Mühlkreis (Bez. Freistadt) ein Zweiradfahrer (42) aus Ansfelden ins Schleudern. Er stürzte in den Straßengraben und wurde verletzt mit dem Hubschrauber in den Linzer Med Campus III. geflogen. In Neustift im Mühlkreis (Bez. Rohrbach) wurde ein Mofalenker (67) gegen die Windschutzscheibe eines Autos geschleudert und verletzt.

Eine Vollbremsung wurde einem 53-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen in Raab (Bez. Schärding) zum Verhängnis. Er musste mit schweren Beinverletzungen ins LKH Schärding.

Mit Tempo 191 auf Bundesstraße

Mit viel zu hoher Geschwindigkeit war am Pfingstsonntag ein Biker (29) aus Ansfelden unterwegs. Er wurde auf der Greiner Bundesstraße in St. Georgen am Walde (Bez. Perg) mit 191 Stundenkilometern statt der erlaubten 100 geblitzt. Den Führerschein ist er los.