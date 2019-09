„Beim Agrarbudget werden wir Kürzungen nicht in Kauf nehmen“

Ein gekürztes EU-Agrarbudget kommt für Oberösterreichs Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger und Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger nicht in Frage. „Das werden wir nicht in Kauf nehmen“, sagte Langer-Weninger auf einer Pressekonferenz in Linz.

Denn: Die hohen Auflagen bei der Lebensmittelproduktion seien mit weniger Geld schlicht „nicht umsetzbar“. Zwar treten die Verhandlungen über die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zurzeit auf der Stelle, doch werfen die geplanten Kürzungen, vor allem im Bereich der ländlichen Entwicklung, ihre Schatten und träfen die österreichischen Bauern massiv. Bei der aktuellen Planung würden sich die Zahlungen bei der sogenannten „Zweite Säule“ von 565 Millionen Euro auf 480,5 Millionen Euro reduzieren.

Aber nicht nur die Bauern, auch die Zulieferbetriebe im Agrarbereich würden unter den Folgen leiden, „und das schwächt den ländlichen Bereich“, so Hiegelsberger. Derzeit sieht der Kommissionsvorschlag für die GAP ein Budget von 1,11 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung vor. Sollte es zu Kürzungen kommen müssten diese von der Bundesregierung ausgeglichen werden.

Einzig: „Bis auf das Bekenntnis der ÖVP zu den bäuerlichen Familienbetrieben gibt es von keiner anderen Partei ein öffentliches Bekenntnis zu unseren Landwirten“, so Hiegelsberger und Langer-Weninger.ok