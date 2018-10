Beim Fachkräftemangel läuft Österreich die Zeit davon

Drastische Zahlen lieferten am Dienstag WKO-Präsident Harald Mahrer und Oberösterreichs WK-Präsidentin Doris Hummer auf einer Pressekonferenz in Linz. Allein im Land ob der Enns fehlen 30.500 Fachkräfte. Österreichweit sind es 162.500. Fast 80 Prozent der oberösterreichischen Betriebe sind akut vom Fachkräftemangel betroffen, der sich quer durch alle Branchen zieht.

Besseres Matching

Mahrer und Hummer brachten dazu ein plakatives Beispiel: Auf 212 offene Stellen im Bereich der Elektroinstallateure kommen gerade einmal 30 Kandidaten. Daher sei es höchst an der Zeit, in Sachen Matching von Angebot und Nachfrage nachzuschärfen. Mahrer: „Es geht, um dem Fachkräftemangel entgegenwirken zu können, daher auch darum, dass wir vermehrt Menschen in Österreich dazu bewegen, wegen eines Jobs auch umzuziehen. Denn das Potenzial ist ja prinzipiell vorhanden.“

Unter dem Fachkräftemangel leiden laut Hummer die mittelständischen Betriebe mit zehn bis 49 Mitarbeitern am meisten. Mit teils gravierenden Auswirkungen. Hummer: „Sechs von zehn betroffenen Unternehmen haben deswegen schon Umsatzeinbußen und die Hälfte dieser Betriebe musste wegen fehlender Mitarbeiter bereits ihre Innovationen einschränken.“ Dies sei insofern fatal, da im internationalen Wettbewerb Österreich mit seinem hohen Lohnniveau vermehrt mit Innovationen punkten müsse.

Schnellere Verfahren

Hummer und Mahrer drängen daher sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene auf Maßnahmen, „und zwar jetzt sofort, denn dafür haben wir kein halbes Jahr mehr Zeit“, so Hummer. Dreh- und Angelpunkt sei neben gesteigerten Bemühungen in den Bereichen Ausbildung und Qualifizierung eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte. „Diese soll nicht nur für Sportler ein Anreiz sein, nach Österreich zu kommen, sondern gerade in der IT-Wirtschaft sind wir auf ausländische Fachkräfte angewiesen“, so Hummer und Mahrer unisono. Konkret sollen die Rahmenbedingungen für den Erhalt der Karte erleichtert werden, die Verfahren schneller abgewickelt werden und die Antragstellung digital möglich sein. Mahrer: „In ihrer derzeitigen Ausprägung ist die Rot-Weiß-Rot-Karte ein Verhinderungsinstrument, auch weil die Verfahren viel zu lange dauern.“

Weiterer Wunsch von Hummer und Mahrer: Asylwerbende Lehrlinge sollen einen Aufenthaltstitel erhalten, um die bestehende Lücke im Fremdenrecht zwischen Schülern und Studenten zu schließen.

Foto:Strobl