„Beim Tanzen kommt die Persönlichkeit heraus“

Fünfmal war sie als Profitänzerin mit dabei, jetzt hat sie die Seiten gewechselt und bewertet als Jury-Mitglied in der ORF-Show „Dancing Stars“ die Tanzpaare. Die Welserin Maria Santner über Favoriten, Promi-Charaktere und Kleider.

VOLKSBLATT: Wie ist es, vom Tanzparkett in die Jury zu wechseln?

MARIA SANTNER: Das ist auf jeden Fall sehr spannend für mich und eine ganz neue Erfahrung. Nachdem ich fünf Jahre bei „Dancing Stars“ mitgetanzt habe, war es für mich schon eine kleine Umstellung, nicht mehr am Parkett das Tanzbein zu schwingen, sondern relativ ruhig am Jurypult zu sitzen, was mir nicht ganz gelingt. Mein Fachurteil abzugeben, macht mir aber extrem viel Spaß und ich bin mit voller Leidenschaft dabei.

Sie sind ein sehr positiver, fröhlicher Mensch. Wie geht es Ihnen damit, jemanden kritisieren zu müssen?

Kritik gehört natürlich dazu. Wenn man so wie ich Turniere getanzt, Hochleistungssport betrieben hat, ist man es auch gewöhnt, damit umzugehen. Mir ist es wichtig, konstruktive Kritik zu geben, auf den Tanz, der gezeigt wurde, einzugehen, damit die prominenten Damen und Herren motiviert sind und etwas damit anfangen, etwas verbessern können.

Wie setzt sich Ihre Bewertung zusammen?

In der Jury geht´s ums Tänzerische, wie gut waren Technik, Tanzhaltung, Rhythmus, Taktgefühl. Sympathiepunkte kann das Publikum verteilen.

Wie setzt sich das Feld der Tänzer heuer zusammen?

Sehr spannend, es sind viele Paare dabei, die schon in den ersten beiden Sendungen tolle Leistungen geboten haben. Es gibt auch keinen absoluten Favoriten, der im Finale stehen muss. In dieser Staffel ist alles offen. Sehr überrascht hat mich die Karoline (Anm., Athanasiadis). Da hat, glaub´ ich, keiner damit gerechnet, dass wir in der ersten Woche eine technisch so hochwertige Rumba sehen. Bei den Herren hat mich vor allem Faris (Anm., Rahoma) überrascht, der war auch ganz stark mit seinem Paso Doble. Der Boris (Anm., Bukowski) ist mit seinen 75 Jahren fit, aktiv und beweglich. Da kann sich wirklich jeder nur wünschen, in dem Alter noch so drauf zu sein und mit so einer Lebensfreude an Neues wie „Dancing Stars“ heranzugehen. Mit Margarete Tiesel gibt es immer ein kleines Zwiegespräch mit Balazs Ekker in jeder Sendung. So spannende Charaktere braucht die Sendung und davon lebt sie ja auch.

Welche Rolle nehmen Sie unter Ihren Jurykollegen ein? Wie verstehen Sie sich untereinander?

Jeder in der Jury hat so seine gewisse Rolle, schwer zu sagen, welche ich da einnehme. Ich finde, jeder ist so, wie er auch im echten Leben ist und ich glaube, das passt schon ganz gut so. Wir haben privat keine Probleme untereinander, aber auch nicht besonders viele Berührungspunkte, weil jeder am Freitag erst kurz vor der Sendung anreist. Zwischen uns herrscht ein sehr neutrales Verhältnis, damit jeder objektiv seinen Job machen kann.

Sie sind ja schon sehr lange bei „Dancing Stars“ immer wieder mit dabei: Wie hat sich die Show verändert?

Jede Staffel schreibt eine eigene Geschichte, weil durch jeden Promi jede Staffel einzigartig wird. Das ist ja gerade das, was „Dancing Stars“ so beliebt und zum Publikumsmagneten macht. Beim Tanzen kommt die Persönlichkeit relativ schnell heraus. Hoher Respekt für alle Profitänzer, die großartige Leistungen vollbringen und die Promis jeden Tag richtig auftrainieren, damit am Freitag wieder eine tolle Performance geboten wird.

Wer übernimmt die Betreuung Ihrer einjährigen Tochter in Ihrer Abwesenheit?

Sie ist bei Oma und Papa im Hotelzimmer. Manchmal kommt mein Partner Marco auch mit in den Ballroom.

Wie finden Sie Ihre tollen Kleider für Ihre Auftritte?

Die bestimme ich selbst mit meinen Ausstattern. Ich trage sehr gern extravagante Kleider, das bin ich als Tänzerin einfach gewöhnt und das macht mir auch Spaß.

Würde es Sie reizen, noch einmal als Tanzprofi mit dabei zu sein?

Als Profitänzerin mitzutanzen ist ein Kapitel, das für mich eigentlich erledigt ist. Ich hatte mit Martin Ferdiny am Schluss das Glück, die Show gewinnen zu dürfen. Es ist schön, wenn man ganz oben aufhört. Und mit der Tanzschule in Wels wäre das zeitlich auch nicht mehr möglich.

Wie läuft Ihre Tanzschule in Zeiten von Corona?

Wir waren über sieben Monate behördlich geschlossen. das war sehr schwer für uns. Wir haben in dieser Zeit einen großen Online-Tanzkurs aufgebaut. Das bleibt. Seit September sind wir froh und dankbar, dass die Tanzschule wieder offen ist und wir einen sehr guten, geregelten Tanzunterricht anbieten können.

Werden Sie auch den nächsten Opernball wieder als Choreografin mitgestalten?

Der Opernball 2022 ist in Planung. Es hat mit mir und meinem Bruder erste Gespräche gegeben und die waren sehr positiv …

Mit MARIA SANTNER sprach Melanie Wagenhofer