Beine schmerzen, aber Debüt gelang

„Es ist gelungen und hat Spaß gemacht“, meinte Matthias Hohlrieder nach seinem Langdistanz-Debüt in Kalmar (SWE). Der Triathlon-Profi aus Steyr absolvierte die 3,8 Kilometer Schwimmen, gefolgt von 180 Kilometern auf dem Rad und den abschließenden Marathon in 8:27:31 Stunden und belegte Rang 22. „Die Beine tun natürlich ordentlich weh“, schmunzelte der 28-Jährige, der sich in einem schwedischen Cafe Zeit für ein Telefonat mit dem VOLKSBLATT nahm.

2012 feuerte Hohlrieder Kalmar-Sieger Alistair Brownlee (GBR) noch am Streckenrand in London zum Olympiasieg an, zehn Jahre später duellierte er sich mit dem 34-Jährigen. „Ich war nicht sonderlich nervös, da auf einer Langdistanz so viel passieren kann“, erklärte der Oberösterreicher, der ohne Turbulenzen beziehungsweise Defekt zum Marathon (kl. Bild) durchkam. Da kündigten sich jedoch ab Kilometer 23 Muskelkrämpfe an. „Zunächst Oberschenkelrückseite, erst rechts, dann links und dann überall, sogar am Ellbogen.“ Mit dem Gefühl von Freude und der mentalen Stärke vollendete Hohlrieder schlussendlich eine gelungene Premiere.

Profi, Video und Kaffee

In drei Wochen geht es für den Mann, der neben seinem Profi-Dasein auch noch Video-Produzent und seit acht Wochen Besitzer eines eigenen Lokals — Kaffeeschmiede am Steyrer Stadtplatz — ist, in Australien nach einer Mitteldistanz in die wohlverdiente Saisonpause. „Triathlon erfüllt mich zu 100 Prozent, aber ich brauche auch den Ausgleich. Ich genieße es als Privileg, dass ich all diese Sachen machen darf und sie machen mir einfach irrsinnig Spaß“, so Hohlrieder.

Von Daniel Gruber