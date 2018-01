Bekifft tödlichen Unfall verursacht: Prozess

LINZ – Weil er unter Einfluss von Cannabis im Vorjahr einen tödlichen Auffahrunfall in Traun verursacht hatte, musste sich am Mittwoch ein 27-Jähriger Linzer am Landesgericht Linz verantworten. Bei dem Unfall wurden eine Person getötet und fünf weitere teilweise schwer verletzt.

Der Mann war ungebremst in die vor einer roten Ampel stehenden Autos geprallt. Sechs Fahrzeuge wurden in der Folge ineinander geschoben. Der 54-jährige Beifahrer des hintersten Autos in der Kolonne starb noch an der Unfallstelle. Der Slowene erlag seinen schweren Verletzungen. Außerdem wurden durch die Wucht des Aufpralls fünf weitere Personen verletzt, zwei sogar so schwer, dass sie stationär im Spital versorgt werden mussten.

Das Verfahren wurde auf unbestimmte Zeit zur Ladung weiterer Zeugen sowie eines medizinischen Sachverständigen vertagt. Dem Unfallverursacher drohen im Falle einer Verurteilung bis zu drei Jahre Gefängnis.