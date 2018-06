„Bekommt nächstes Jahr das beste Auto von uns“

Roland Korntner berichtet aus Spielberg

Mit einer gehörigen Portion Zuversicht und Selbstvertrauen geht Red Bull Racing in das Heimrennen — am Freitag erfolgt das erste Training — in Spielberg. „Wir hatten heuer meist ein gutes Tempo bei fast allen Strecken-Layouts“, betonte Daniel Ricciardo und verwies dabei auf die Statistik. Sind die beiden Autos nämlich ins Ziel gekommen, war zumindest ein vierter Platz dabei: „Wir haben sogar auf Strecken Podiumsplätze geholt, auf denen wir es nicht erwartet hatten und sind näher dran am Titelrennen, als wir es je (seit 2014/Anm. der Red.) waren“, erklärte der Australier, der sich auf den Red-Bull-Ring freut: „Wir waren im letzten Jahr ziemlich gut hier und das sollte auch heuer so sein. Der dritte Saisonsieg wäre ein Traum“, meinte Ricciardo mit einem Dauergrinser im Gesicht.

Das liegt in seinem Naturell, aber auch in den Tatsachen, dass er in der WM seinen Teamkollegen Max Verstappen (96:68 Punkte) klar in den Schatten stellt und auf dem Transfermarkt ein gefragter Mann ist. Neben Ferrari und Mercedes buhlt auch McLaren um den 28-Jährigen, Red Bull will ihn unbedingt halten. „Er soll verlängern, weil er nächstes Jahr das beste Auto von uns bekommt — mit dem Honda-Motor“, erklärte Motorsportberater Helmut Marko: „Mit Honda genießen wir dann alle Vorteile eines Werksteams.“ Ob das Ricciardo überzeugt?

Entscheidung vor der Sommerpause?

„Red Bull hat die Karten auf den Tisch gelegt“, so Ricciardo. Viel mehr ließ er sich nicht entlocken. Nur soviel: „Ich würde lieber mit geklärten Verhältnissen in die Sommerpause gehen.“ Bis Ende Juli möchte er demnach die Entscheidung getroffen haben. Eine starke Position hat Ricciardo allemal: „Ich weiß, was ich in die Verhandlungen einbringen kann“, erinnerte er an seine Glanzleistung beim Sieg in Monaco.