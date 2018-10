Belehrung als „Gelbe Karte“

Für Gemeinde-Landesrat Max Hiegelsberger (OÖVP) ist es „die modernste Gemeindeordnung Österreichs“, der für die Gemeindeaufsicht in OÖ zuständige LR Elmar Podgorschek (FPÖ) will eine „Prüfung gewährleisten, die zu Konsequenzen führt“. Gemeint ist die nach Kritik des Landesrechnungshofes in Folge der in St. Wolfgang bekannt gewordenen Missstände im Bauamt neu aufgestellte Gemeindeprüfung, mit der auch eine Gemeindeordnungsnovelle einhergeht. Er sei überzeugt, dass eine „Verschleppung von Missständen nicht mehr möglich sein wird“, sagt Podgorschek, und zwar auch, weil — wie Hiegelsberger betont — die Prüfungsausschüsse gestärkt werden. Insgesamt, so der Gemeinde-Landesrat, würden nun „die Rechnungshof-Vorgaben und das Autonomierecht zusammengeführt“.

Eigene Prüfgruppe mit zehn Mitarbeitern

bezahlte Anzeige

Haben bisher bei den Bezirkshauptmannschaften als auch in der Direktion Inneres und Kommunales (IKD) Mitarbeiter die Kontrolle neben anderen Tätigkeiten erledigt, gibt es nun eine eigene Prüfgruppe mit zehn Mitarbeitern, die künftig im Jahr zumindest 40 Gemeinden prüfen werden. Diese Prüfer sind — für die Wahlkreise Innviertel, Mühlviertel, Hausruck- und Traunviertel — auf die Bezirkshauptmannschaften Kirchdorf, Ried, Urfahr-Umgebung und Wels-Land aufgeteilt, ihre Teamleitung ist bei der BH Urfahr-Umgebung angesiedelt. Oberbehörde bleibt die IKD, politisch zuständig ist Podgorschek.

Wesentlichste Neuerung im Prüf-Ablauf und Umgang mit Prüfberichten ist nach Darstellung der Landesräte die bescheidmäßige Belehrung. Sie wird gleichsam als „Gelbe Karte“ gezückt, wenn seitens der Gemeinde Gesetze oder Verordnungen verletzt werden, der Wirkungsbereich überschritten wird oder gesetzliche Aufgaben nicht erfüllt wurden. Die Aufsichtsbehörde kann dann per Bescheid die weitere, rechtmäßige Vorgangsweise anordnen. Dadurch, so Hiegelsberger, müsse es nicht sofort zu einer Anzeige kommen, vielmehr könne die Gemeinde noch „korrigierend eingreifen“. Kommt es dennoch weiter zu gleichgearteten Rechtsverstößen, sei von Amtsmissbrauch auszugehen, für den Anzeigepflicht bestehe.

Weiters legt ein eigener Fristenlauf fest, wer wann über Aufsichtsbeschwerden, Prüfberichte etc. informiert werden muss. Damit soll gewährleistet sein, dass „nichts in der Schublade verschwindet“, so Podgorschek, denn alle Fraktionen im Gemeinderat müssen informiert werden und Berichte dem Prüfungsausschuss zugewiesen werden.

Weitere Änderungen in der Gemeindeordnung: Ab den Gemeinderatswahlen werden durch neu definierte Einwohner-Schwellenwerte 564 Gemeinderäte eingespart, neu zu bestellende Amtsleiter in Gemeinden über 10.000 Einwohnern müssen Juristen sein und Gemeinderatssitzungen können im Internet übertragen werden.