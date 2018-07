Belgiens Nationaltormann Courtois vor Wechsel zu Real Madrid

Thibaut Courtois, Tormann der belgischen Fußball-Nationalmannschaft, wechselt Medienberichten zufolge wohl von Chelsea zu Champions-League-Sieger Real Madrid. Der 26-Jährige, der am Sonntag mit dem Goldenen Handschuh für den besten Goalie der WM in Russland ausgezeichnet worden ist, soll für 35 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt transferiert werden und einen Vierjahresvertrag erhalten.

Courtois stand seit 2011 bei Chelsea unter Vertrag, war aber zunächst direkt bis 2014 an Atletico Madrid verliehen worden, bevor er dann in London spielte. Bei Real könnte er Nachfolger des bisherigen Stammtorwarts Keylor Navas werden. Bei der WM hat der 26-jährige Belgier mit seinem Team den dritten Platz und damit das beste Ergebnis in der Geschichte geholt.