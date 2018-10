Belvedere-Gemälde aus SPÖ-Zentrale zurück

Bundeskanzleramt und Belvedere machen sich nun an die Aufarbeitung der Gemälde-Affäre um SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Der frühere Kulturminister hatte bekanntlich eine Leihgabe des Belvederes an das Kanzleramt nach seinem Ausscheiden aus der Regierung in den SPÖ-Klub und später in die SPÖ-Parteizentrale mit übersiedelt. Gestern wurde das Bild „Im Raum drinnen II“ des Künstlers Kurt Kocherscheidt mit dem Drozda-Hinweis auf einen bedauerlichen Fehler ans Belvedere zurückgegeben. Zwischenzeitlich wurde das staatliche Museum beauftragt, eine Überprüfung des 19.000-Euro-Kunstwerks auf etwaige Beschädigungen durch Restauratoren vornehmen zu lassen. Das Gemälde diente in der SPÖ-Parteizentrale als Foto-Hintergrund für Interviews des neuen Bundesgeschäftsführers. Im Bundeskanzleramt vermutet man eine „unsachgemäße“ Behandlung des Bildes, „indem es einfach auf den Boden gestellt wurde“. Fazit des Kanzleramts: „Wertvolles Eigentum des Bundes“ sei „ohne jede Berechtigung“ in die SPÖ-Parteizentrale verbracht worden.