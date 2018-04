„Berechtigte Chancen, ins Finale zu kommen“

Mit Rene Aufhauser, Co-Trainer von Red Bull Salzburg, sprach Roland Korntner

Sein Weg führte Rene Aufhauser (41) von Köflach über Voitsberg, Austria Salzburg, den GAK und Red Bull Salzburg auch nach Linz. Nach zwei Jahren beim LASK (2010-12) ließ der 58-fache österreichische Teamspieler seine Karriere schließlich beim FC Liefering ausklingen, wo er 2014 auch als Co-Trainer begann. Vor zwei Jahren ist Aufhauser dann im „Bullenstall“ zu Salzburg aufgestiegen, wo er als Assistent von zunächst Oscar Garcia und seit dieser Saison von Marco Rose seinen Teil zum unglaublichen Erfolgslauf beisteuert. Vor dem Halbfinal-Hinspiel der Europa League nahm sich Aufhauser Zeit für ein ausführliches Interview mit dem VOLKSBLATT.

Mit so einem Erfolgslauf war, vor allem international, nicht zu rechnen?

„Wir sind voller Begeisterung, dieser Lauf ist sensationell, außergewöhnlich. Aber es geht Schlag auf Schlag, wir sind weiter mitten in der Arbeit. Zeit zum Genießen gibt es erst nach der Saison.“

Was sind die Faktoren für diesen Lauf von Red Bull Salzburg?

„Die Mannschaft ist sehr gut zusammen gewachsen, zudem sind die Kaderdichte und das Trainingsniveau extrem hoch. Das sind wichtige Dinge, die so eine Leistungssteigerung möglich machen. Dazu kommt das Selbstvertrauen, die Erfolge sind eine Bestätigung, ja ein zusätzlicher Boost. Es war wichtig, gegen Real Sociedad zu sehen, dass wir gegen solche Teams mithalten können, wir uns nicht verstecken müssen.“

Aufstieg gegen Sociedad als Initialzündung

Der Aufstieg gegen die Spanier war also eine Initialzündung?

„Da haben wir gewusst, dass wir mit unserer Art, Fußball zu spielen, jeder Mannschaft Probleme bereiten können und haben daraus sehr viel Energie geschöpft.“

Welchen Anteil am Erfolg hat Cheftrainer Marco Rose?

„Neben der fachlichen Kompetenz ist er ein akribischer Arbeiter und extrem authentisch. Er kommt bei den Spielern sehr gut an, hat ein gutes Gespür für den Zustand der Mannschaft, weiß, wann er lauter werden muss, wann er ruhig bleiben muss.“

„Erfolgshunger ist Spielern hoch anzurechnen“

Er betont auch immer wieder das „Wir“, was sind Ihre Aufgaben in diesem Trainerteam?

„Wir sind in alle Bereiche voll eingebunden, sind für die Vor- und Nachbereitung der Trainings zuständig. Dafür, dass wir den täglichen Prozess am Laufen halten und dass wir mit Marco vor seinen Entscheidungen darüber diskutieren, alle Für und Wider abwiegen.“

Red Bull Salzburg hat ein unglaubliches Programm in den Beinen, wie gelingt es, dass die Mannschaft immer, auch noch Europacup-Highlights voll motiviert ist?

„Das kann man den Spielern nicht hoch genug anrechnen, dass sie immer hungrig bleiben, jedes Spiel mit maximaler Energie angehen. Denn man sieht in allen Ligen, dass das auch bei Top-Teams nicht immer der Fall ist. Dazu funktioniert die Rotation, alle Spieler sind bereit und im Rhythmus.“

Die Mannschaft hat bereits 54 Spiele in den Beinen, durch das Cupfinale werden es heuer zumindest 62. Oder vielleicht sogar 63?

„Wir sind gegen Marseille der kleine Außenseiter, aber wir haben berechtigte Chancen, ins Finale zu kommen.“

„Marseille hat eine brutale Wucht und Qualität“

Worauf wird es ankommen?

„Die Tagesverfassung, wir brauchen wieder zwei sehr gute Tage. Der Spielverlauf muss auch passen, dazu ein Quäntchen Glück. Aber die Spieler haben erlebt, was möglich ist. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Chance nutzen.“

Welche Spiele sind gegen Marseille zu erwarten?

„Unser Gegner hat eine brutale Wucht und Qualität in der Offensive, schon die Gruppenspiele (1:0 und 0:0/Anm.) waren extrem intensiv und qualitativ hochwertig. Wichtig ist, sie selbst zu beschäftigen, zu stören, unter Druck zu setzen und längere Drangphasen von Marseille zu vermeiden, sonst wird es schwierig.“

Ist es ein Vorteil, zuerst auswärts zu spielen?

„Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es immer so nehmen. Wir sind mit dieser Konstellation bisher gut gefahren.“

„Internationalem Fußball tut unser Erfolg gut“

Wird man als österreichischer Klub unterschätzt?

„Vielleicht vom Umfeld, den Medien und den Fans, aber sicher nicht von Spielern, Trainern oder auf Funktionärsebene, da haben wir großen Respekt erfahren. Ich glaube auch, dass es dem internationalen Fußball gut tut, dass ein Klub aus einem kleinen Land so weit gekommen ist.“

Ein kleiner Seitenblick noch nach Linz, wie gefällt Ihnen die Entwicklung Ihres Ex-Klubs?

„Ich freue mich, dass dieser Traditionsklub in Europa anklopft. Der LASK steht verdient in diesem Bereich der Tabelle, hat eine tolle, konstante Entwicklung hingelegt. Man merkt, dass Fachmänner am Werk sind, die Mannschaft ist sehr gut organisiert und hat gute Einzelspieler. Auch wir haben uns immer sehr schwer getan. Ich hoffe, dass der LASK seine Entwicklung nächstes Jahr, wenn die Erwartungshaltung größer ist, bestätigen kann.“

Und ihre persönliche Zukunft?

„Ich fühle mich bei Red Bull Salzburg sehr gut aufgehoben, kann auf höchstem Niveau arbeiten, dazu lernen und mich entwickeln. Was die Zukunft betrifft: Die kann man im Fußball sowieso nie wirklich planen.“