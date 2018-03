„Bereiten keine Trainerablöse vor“

Von Roland Korntner

Die SV Guntamatic Ried läuft nach sechs Erstliga-Matches mit fünf Remis und einer Niederlage sowie dem Rückfall von Platz eins auf vier derzeit im Krisenmodus, an eine personelle Änderung auf der Trainerbank ist (vorerst) aber nicht gedacht. „Wir bereiten keine Ablöse vor“, bestätigte Finanzchef Roland Daxl im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Lassaad Chabbi wird also zugetraut, dass er das Ruder herumreißt und die Innviertler zurück auf einen der beiden direkten Aufstiegsplätze führt. „Die Entscheidung ist gefallen, es schaut so aus, dass er gegen Hartberg (am 30. März/Anm.) auf der Bank sitzt“, so Daxl. Seine Begründung: „Fachlich gibt es über Chabbi keine Diskussion und auch die Mannschaft hat sich nicht gegen ihn gestellt.“

Allerdings werde es „ein paar Änderungen in der Zusammenarbeit“ geben, so der Finanzchef der SVR. Etwa ein paar Unschärfen in der Ansprache des gebürtigen Tunesiers sollen künftig vermieden werden, sich diesbezüglich etwa die Co-Trainer mehr einbringen, um Unklarheiten zu vermeiden.

Chabbi selbst ist überzeugt, die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur führen zu können: „Wir werden alles tun, um die Kurve zu bekommen und wieder so erfolgreich zu sein, wie im Herbst. Wir wollen noch Meister werden“, betonte der Rieder Chefcoach, der weiß, worauf es jetzt speziell ankommt: „Wichtig ist, dass alle ohne Eitelkeiten zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen.“