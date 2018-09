Bereits 224 Tote nach Fährunglück

Überlebender nach zwei Tagen gerettet – Kapitän in Gewahrsam

DODOMA – Nach dem Fährunglück auf dem Victoriasee in Tansania sind die ersten der mindestens 224 Todesopfer beigesetzt worden. Bei einer Trauerfeier am Sonntag sagte Regierungschef Kassim Majaliwa, das Unglück vom Donnerstag sei „ein großer Schmerz für die gesamte Nation“.

Der Einsatz zur Suche nach weiteren Opfern oder Überlebenden war laut Verkehrsminister Isack Kamwelwe am Sonntag weitgehend abgeschlossen. Unter den 224 geborgenen Todesopfern waren nach Regierungsangaben 27 Kinder. 41 Menschen überlebten das Unglück. Zuletzt wurde am Samstag ein Maschinist gerettet, der zwei Tage lang in einer Luftblase innerhalb des gekenterten Schiffs ausgeharrt hatte.

Die Fähre „MV Nyerere“ war am Donnerstag im südlichen Teil des Victoriasees gekentert, nur rund 50 Meter vom Anleger auf der Insel Ukara entfernt. Als eine der Unglücksursachen nannte Regierungschef Majaliwa Überladung. Die Fähre war nur für 101 Passagiere ausgelegt, es sollen aber 265 Menschen an Bord gewesen sein.

Laut Augenzeugen waren die Passagiere kurz vor dem Anlegen zum Bug gedrängt und hatten das Schiff so aus dem Gleichgewicht gebracht.

Der Kapitän war nicht an Bord, sondern hatte seine Aufgabe an einen Unerfahrenen delegiert. Der Staatschef ordnete die Festnahme der Fährbetreiber an und rief eine viertägige Staatstrauer aus.