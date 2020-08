Bereits mehr als 100.000 Coronatote in Brasilien

Die Zahl der Coronatoten ist in Brasilien auf mehr als 100.000 gestiegen. Das größte und mit knapp 220 Millionen Bewohnern bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas überschritt diese Marke in der offiziellen Statistik des Gesundheitsministeriums am Samstag. In den USA sind inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden. Mexiko meldete fast 500.000 Fälle.

Seit dem ersten bestätigten Fall in Brasilien Ende Februar steckten sich demnach 3.012.412 Menschen nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 an. Im Vergleich zum Vortag war die Zahl der Todesfälle um 905 angewachsen, womit die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie auf 100.477 stieg. Es kamen zudem 49.970 Neuinfektionen hinzu.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro steht wegen seines laxen Umgangs mit der Pandemie seit langem in der Kritik. Er bezeichnete die Lungenkrankheit Covid-19 immer wieder als “leichte Grippe” und stemmte sich gegen Schutzmaßnahmen. Er zeigte sich häufig ohne Mundschutz in der Öffentlichkeit und löste Menschenansammlungen aus – auch nach seiner Genesung, nachdem er vor wenigen Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

In den USA mit seinen rund 330 Millionen Einwohnern gelten nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters inzwischen mehr als fünf Millionen Menschen als mit dem Coronavirus infiziert – rechnerisch einer pro 66 Einwohner. Die Vereinigten Staaten haben rund 330 Millionen Einwohner. Die Zahl der Toten liegt bei mehr als 160.000, etwa ein Viertel der weltweiten Gesamtsumme.

Das mexikanische Gesundheitsministerium meldete am Samstag 6.495 neu bestätigte Coronavirus-Infektionen und 695 zusätzliche Todesfälle. Das entspricht einer Gesamtzahl von 475.902 Fällen und 52.006 Todesfällen im fast 130 Millionen Einwohner zählenden lateinamerikanischen Land. Beamte erklärten, dass die tatsächliche Anzahl der infizierten Personen wahrscheinlich signifikant höher ist als die bestätigten Fälle. Mexiko hat nach den USA und Brasilien die dritthöchste Todesrate bei Coronaviren weltweit.

Kuba verhängte angesichts steigender Fallzahlen indes einen neuen Lockdown über Havanna. Gaststätten, Bars und Schwimmbäder werden wieder geschlossen, der öffentliche Nahverkehr ausgesetzt und Strände gesperrt. “Wir sind Zeugen eines neuen epidemiologischen Ausbruchs, der unsere gesamte Bevölkerung bedroht”, sagt Gesundheitsminister José Angel Portal.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland sank nach mehreren Tagen wieder unter die Schwelle von 1000 Fällen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 555 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Seit Beginn der Krise infizierten sich somit mindestens 215 891 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2, wie das RKI berichtete.

China meldete lediglich 23 Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Fälle lag damit bei 84.619. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 4634. China hat fast 1,4 Milliarden Einwohner.