Berggipfel und grüne Wiesen

Entlang majestätischer Berggipfel und grüner Wiesen erstreckt sich das einzigartige Zillertal mit dem außergewöhnlich vielfältigen Urlaubsort Fügen. Es warten hier 1400 Kilometer darauf, erkundet zu werden.

„Im Sommer haben wir hier viele Wanderer, aber auch Golfer“, sagt Thomas „Kosi“ Huber, Chef des Vier-Sterne-Hauses Kosis Sports Lifestyle Hotel der Familie Kostenzer in Fügen. In stylischen Zimmern und Suiten kann man sich hier von wunderschönen Wanderungen und Radtouren in den Bergen erholen. Für Radfahrer gibt es für jeden Anspruch etwas — von der leichten Tour „Heiligenhäuschen-Zillerweg Runde von Gagering“ bis zur 107 Kilometer-Profitour „Zell am Ziller – Zillertal Radweg Ride von Fügen-Hart im Zillertal“.

Wanderer können zum Schleierwasserfall gehen mit einer schönen Aussicht auf Fügen-Hart oder das Spieljoch erobern — mit wunderbaren Rundumblick ins Zillertal. Und wer noch höher hinaus will, kann mit dem Auto rund 20 Minuten ins auf 1480 Metern Seehöhe gelegene Hochfügen fahren und von dort aus wunderbare Wanderungen in die umliegenden Berge unternehmen.

Die Natur lässt sich in ihrer ganzen Pracht erleben und die atemberaubende Landschaft in jeder Jahreszeit bestaunen. Für Golfer bietet sich der 18-Loch Championship Golfplatz an, zumal man in herrlicher Umgebung den Schläger schwingen kann.

Zurück im Hotel geht es dann in den 350 m² großen Wellnessbereich des Kosis. Für jene, die das Arbeiten auch im (Kurz-) Urlaub nicht lassen können, gibt es einen neuen Coworking-Space.

Der Ausklang erfolgt im Restaurant des Kosis, wo die Köche des Hauses Tag für Tag mit spektakulären Menüs aufwarten, welche man im Dinners Club oder im eleganten Tasting Room in besonderer Atmosphäre genießen kann. Um dem Tag die Krone aufzusetzen, gibt es in der Bar coole DJ-Sounds.

Die Anreise nach Fügen empfiehlt sich mit dem Auto über die Inntalautobahn A12 bis zur Ausfahrt Zillertal. Die Reisezeit beträgt rund 2,5 Stunden. Wer es umweltfreundlich will, kann mit der Zillertalbahn anreisen — sie startet in Jenbach, wohin man von Linz mit einmal Umsteigen in Wörgl in rund drei Stunden mit der Bahn anreist.

Dann geht es noch einmal 20 Minuten mit einer der letzten Schmalspurbahnen Österreichs in 20 Minuten nach Fügen, dem größten Ort des Vorderen Zillertals.

Karl Leitner

Der Verfasser war auf Einladung des ****Kosis Sports Lifestyle Hotel in Fügen im Zillertal.