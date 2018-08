Bergsteiger aus Österreich kam am Elbrus ums Leben

Am Elbrus im russischen Nordkaukasus ist ein Bergsteiger aus Österreich ums Leben gekommen. Der Vorfall habe sich in den frühen Morgenstunden am Samstag auf einer Höhe von 5.000 Metern ereignet, sagte ein Sprecher des Zivilschutzes der Agentur Tass. Nach ersten Erkenntnissen habe das Opfer einen plötzlichen Herzstillstand erlitten.

Der Tote gehörte den Angaben zufolge zu einer registrierten Gruppe von vier österreichischen Bergsteigern. Rettungskräfte brachten den Leichnam wieder ins Tal. Der 5.642 Meter hohe Berg Elbrus ist der höchste Berg Russlands und je nachdem wo man geografisch die europäische Grenze zieht auch der höchste Gipfel Europas.